Vliegherrievrije huizen? Schipholbunkers!

Luchtvaart-minister Barbara Visser opende eerder deze week een proefopstelling met zeecontainers waar onderzoekers van de TU Delft gaan onderzoeken hoe wonen in de vliegtuigherrie alsnog salonfähig kan worden gemaakt. Wat is er aan de hand? Al decennialang is het vrijwel onmogelijk om woningen te bouwen in de regio Schiphol. Het lawaai is er te heftig omdat er jaarlijks meer dan 500.000 vluchten scheren over de woonwijken.

Ook de luchtvervuiling rijst er de pan uit: de vliegtuigen stoten, naast het klimaatschadelijke CO2, schadelijke en zelfs kankerverwekkende stoffen uit als benzeen, zo blijkt uit cijfers van de RIVM. Met sommige van die stoffen torent Schiphol zelfs uit boven de uitstoot van het inmiddels beruchte Tata Steel. Ondertussen wil de directie van Schiphol onder leiding van sociaaldemocraat Dick Benschop verder groeien. Er moeten volgens hem nog tienduizenden vluchten extra per jaar bijkomen.

De proef van de TU Delft is koren op de molen van de luchtvaartgezinde VVD-wethouder Jurgen Nobel van Schiphol-gemeente Haarlemmermeer. Hij ziet mogelijkheden om nu toch woningen te bouwen vlakbij het vliegveld. Nobel noemt het ‘geluidsadaptief bouwen’. Hij haalde er het vrolijke WNL-programma Goedemorgen Nederland mee.

Maar wat houdt dat geluidsadaptief bouwen nu eigenlijk in? Is het een goede zaak? Het antwoord is overzichtelijk. Haarlemmermeer wil woningen bouwen waarin het lawaai van vliegtuigen niet al te scherp binnendringt. Dit project is te gek voor woorden. Het toont haarfijn aan dat VVD-bestuurders liever de mensen aanpassen aan de industrie in plaats van andersom. Nobel wil mensen opsluiten in geluiddichte woningen, zonder mogelijkheid een raam open te zetten of eens te genieten van je tuin. Daarvoor is de herrie en luchtvervuiling veel te heftig. Niet voor niets spreken de Haarlemmermeerders zelf over ‘Schipholbunkers’.

Als overheid berokken je toekomstige bewoners zo opzettelijk schade. Vanwege de wooncrisis heb je als burger nauwelijks keuze waar te wonen. De overheid hanteert normen die bouwen rond Schiphol terecht verbieden, maar probeert dit met technische kunstgrepen toch mogelijk te maken. Wethouder Nobel en de overheid weten dat luchtvaart zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en de leefomgeving en dat het vliegen moet worden beperkt vanwege de klimaatschade. Toch besluiten ze er mensen op te bergen in geluidsdichte bunkers. Alles onder de prachtige versluierende term van het ‘geluidsadaptief wonen’. Een manier van bouwen die verder niets helpt tegen de heftige luchtvervuiling door het vliegverkeer.

De krant van wakker Nederland brengt het allemaal met een mooie twist. Herrieloze huizen, zo staat er te lezen in De Telegraaf. Maar die huizen zijn niet de bron van de herrie, dat zijn de vliegtuigen. Die woningen worden zo zwaar belast door het vlieglawaai dat ze wettelijk gezien niet eens gebouwd mogen worden. Het is illegaal om mensen te laten wonen in zo’n omgeving.

Het gaat nu nog om een proef met een looptijd van twee jaar. Daarmee geeft de overheid Schiphol weer twee jaar de tijd om niets te hoeven doen aan de oorzaak van de problemen in de regio: het overmatige vliegverkeer maakt de halve Randstad onbewoonbaar, gezien de spreiding van lawaaimeldingen op www.vliegherrie.nl. Nog kwalijker is dat als uit het experiment blijkt dat het geluidsniveau binnen de woningen met een paar decibel kan worden teruggebracht, dit zal worden gebruikt als vrijbrief om meer vliegverkeer te billijken. Immers redeneert onze overheid dat bij een beetje minder hinder er veel meer kan worden gevlogen. Iedere 3 decibel geluidswinst vertaalt zich volgens de papieren werkelijkheid van het ministerie van Infrastructuur in twee keer zoveel vliegtuigen.

Ik hoop oprecht dat men op tijd bij zinnen komt in Noord-Holland. Het geeft geen pas mensen in een onleefbare omgeving op te bergen in Schipholbunkers.