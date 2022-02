Vluchtelingen moeten weer welkom zijn

De afgelopen week hebben er verschrikkelijke toestanden met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers plaatsgevonden. Aan de grens tussen Turkije en Griekenland zijn mensen doodgevroren. In Nederland worden kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen, naar uitzetlocaties gebracht om zo uiteindelijk Nederland uitgezet te worden. Het roept woede en teleurstelling op, want waarom staan wij toe dat mensen als u en ik zo misdadig en onmenselijk behandeld worden? Het inhumane beleid van de Europese landen jegens vluchtelingen en asielzoekers zal aangepast moeten worden, als wij een continent willen blijven waar menselijkheid voorop staat.

Het is simpelweg een feit dat mensen uitgeprocedeerd worden en om verschillende juridische redenen niet welkom zijn in Europa. Zij zijn dus ook niet welkom hier in Nederland. I vind het rechtvaardig omgaan met mensenlevens echter ontzettend belangrijk en waardevol. Dat mag een gekozen beleid, internationaal verdrag of een wet niet in de weg staan.

Bovendien vluchten deze mensen ook niet zonder reden naar Europa. Het verlaten van het land waarin je bent opgegroeid is niet een vanzelfsprekend iets. Als er een immens onveilige of onrechtvaardige situatie in het thuisland is, dan is het vanzelfsprekend dat mensen er wegtrekken in de hoop op een beter leven. Wij als Nederlanders hebben het privilege om opgegroeid te zijn in een veilig land en ik zie geen enkele humane reden waarom asielzoekers en vluchtelingen een dergelijke kans niet mogen hebben. Dit verschrikkelijke en onrechtvaardige beleid, dat zowel in Nederland als in andere Europese landen wordt gevoerd, zou daarom moeten veranderen.

Het lijkt alsof de houding van de Europese Unie jegens asielzoekers en vluchtelingen niet erg verandert is, maar dat is het zeker wel. In 2015 deed Merkel nog haar beroemde uitspraak: ‘Wir schaffen das’. De meeste landen binnen de Europese Unie zagen toen dat er een verantwoordelijkheid was om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen. De situatie is in 2022 ernstig verandert. Alhoewel vluchtelingen wel asiel mogen aanvragen, krijgen zij daartoe steeds minder vaak de kans. De Europese grens is een hekwerk geworden en Fort Europa wordt strenger bewaakt dan ooit.

Alle mensen worden gelijkwaardig geboren en hebben daarom, wat mij betreft, ook het recht om te gaan en wonen waar zij nodig vinden. Wij als Europese Unie hebben de plicht om vluchtelingen en asielzoekers te helpen. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat wij de capaciteit en mogelijkheden hebben hen te helpen.

Uiteraard is het zo dat niet iedere vluchteling of asielzoeker goede bedoelingen heeft. Het merendeel heeft echter bewezen deze wel te hebben. In de media wordt vaak het beeld geschetst dat vluchtelingen en asielzoekers voor problemen zorgen. Er wordt niet op een gelijke schaal verteld over vluchtelingen en asielzoekers die wél positief bijdragen aan de maatschappij.

Het is niet eerlijk duizenden asielzoekers en vluchtelingen te weren, omdat een klein deel van hen slechte bedoelingen heeft. Dit kleine deel zou geweerd kunnen worden via goede procedures, waardoor de rest van de vluchtelingen en asielzoekers wel verwelkomd kan worden. Het is aan de beleidsmakers van de Europese landen om het tij te keren en de mensen te helpen die echt hulp nodig hebben. Het is tijd om mensen eens menswaardig te behandelen.