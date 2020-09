Wij doen in Nederland of wij allemaal gelijk zijn. Het werd dan ook discreet bekendgemaakt dat premier Rutte het jacquet waarin hij op Prinsjesdag verschijnt, elk jaar opnieuw weer huurt. Hij heeft geen eigen exemplaar in zijn klerenkast. Dit geldt ook voor minister van Financiën Wopke Hoekstra, zo onthulde de snaak van het Binnenhof, Jaïr Ferwerda dinsdagavond tijdens Jinek. Hij begeleidde in de ochtend van Prinsjesdag de bewindsman van keukentafel naar departement. Deze vertrok in jasje dasje en trok het jacquet pas op zijn werkkamer aan, waar het reeds gereed hing. Ook gehuurd, benadrukte hij. De minister sprak misprijzend over het pinguïnpak.

Dit is volksbedrog. Als er camera’s in de buurt zijn, is premier Rutte de beminnelijkheid zelve maar iedereen weet dat hij behoorlijk te keer kan gaan als de dingen een door hem ongewenste wending nemen. Dan moet zijn omgeving het ontgelden en die heeft daar maar mee om te gaan. Ook Hoekstra is tot in zijn haarvaten een regent. Het bijbehorend gedrag heeft hij als praeses van het Leids Studenten Corps geleerd. Hij is bij wijze van spreken in een jacquet geboren.

Wij zijn in Nederland voor geen meter gelijk. In dit land bestaat er een grote kloof tussen de gewone mensen en de boven hen gestelden. Dit alles wordt sinds de jaren zestig verborgen onder een deken van veel ge-jij en gejou en elkaar aanspreken met voornamen. Maar ondertussen. Dat weet iedereen die zonder pardon door Karel, wiens vader nog meneer Karel heette, op straat is gezet. In dit land heerst geen gelijkheid maar de schijn van gelijkheid.

Het is tijd dat we er mee stoppen onszelf te belazeren. Dat deden onze voorouders ook niet. Zij maakten een zichtbaar onderscheid tussen de heren en de jongens van de gestampte pot. Bij officiële gelegenheden vertoonden burgemeesters, Commissarissen van de Koningin, Kamerleden en ministers zich in ambtsuniform. Op hun van zorgen vervulde hoofd prijkte een steek met struisveren. Daaronder een zwarte jas met goud geborduurd en metalen knopen. Voor bewindslieden hoorde er een witte broek bij en voor parlementariërs een zwarte.

Al die hoogwaardigheidsbekleders bij elkaar boden een prachtig gezicht. Het was tegelijk een weergave van de realiteit. Nederlanders worden geregeerd door hooggeplaatsten, die zelf wel als gelijken met elkaar omgaan. Verschil in rang is aan de uniformen slechts door minimale variaties te zien, het onderscheid met Jan Rap en zijn maat des te meer. Ook zij hebben een rol. Zij dienen, die door de politie op ruime afstand gehouden “Oranje Boven” horen te zingen. Een medestudent vertelde mij eens: “Een regent is iemand die denkt dat de mensen niet weten wat goed voor hen is. De regent weet dit wel”.

Hijs ministers en parlementariërs in een ambtsuniform. Loop niet te jeremiëren over de kosten. Dat is zo ontzettend voorspelbaar. Dat is zo ongehoord lullig. Het kost een paar centen aan vergoedingen voor bedrijfskleding maar het levert prachtige televisie op. Tegelijk ziet elke burger waar hij met dit gezelschap werkelijk aan toe is. Wat vrouwelijke en transgender Kamerleden betreft: ontwerp geen apart ambtskostuum voor vrouwen. Als je het een beetje scherp snijdt, kom je er spectaculair in voor de dag, hoe men het eigen gender ook wil invullen. Laten wij met zijn allen in dit land eens minder wijzen op de schijn van partijdigheid en meer op de schijn van gelijkheid.

Opening Staten Generaal 1918. Kijk hoe prachtig de ministers en de Kamerleden erbij lopen.