Vol gas de lockdown in

De recente rapporten van KPMG en Nieuwsuur maken definitief duidelijk dat het kabinet Rutte-3 nooit heeft gestuurd op weinig corona-infecties, maar juist hoopt(e) op het verhogen van de weerstand van de bevolking met groepsimmuniteit door infectie. Deze vaststelling leidt samen met de opnieuw ingestorte zorg tot politieke opschudding, want het komt neer op onnodige doden en het breken van volksgezondheidswetten. De discussie in de Tweede Kamer spitst zich met het opnieuw instortende zorgstelsel nu ook steeds scherper toe op de vraag of de overheid moet sturen op ziekenhuiscapaciteit of op besmettingen.

Maar deze framing van een politiek debat slaat datzelfde debat dood. Het kabinet stuurt inderdaad niet op lage besmettingen, ondanks dat de demissionaire ministers waar het uitkomt daar glashard over liegen. Maar Rutte-3 stuurt ook niet op ziekenhuiscapaciteit. Als dat zo was, zouden nu niet de planbare zorg worden uitgesteld, spoedeisende hulp op instorten staan, de ambulances in paniek zijn en de gangen van ziekenhuizen vol beginnen te stromen met Covid-patiënten. OMT-lid en IC-baas Diederik Gommers waarschuwde al maanden geleden dat een piek van 400 IC-patiënten met Covid in januari onhaalbaar is; zoveel patiënten halen we nu al in november en daarna is het bidden geblazen.

Veel andere Europese landen sturen ook (mede) op IC-capaciteit, maar zorgen er voor dat er geen zorgtekort is. Italië accepteert bijvoorbeeld geen Covid-last van meer dan 30% in de ziekenhuizen en remt proactief om dat te voorkomen. Sinds de eerste chaos in Lombardije in de lente van 2020 is de zorg daarom onverkort beschikbaar gebleven. Een bijeffect is dat snel besmettingen afremmen en het instandhouden van WHO-richtlijnen, zoals proactief testen en maskerplicht, de maatschappij meer open houden. Nederlanders mochten bijvoorbeeld de afgelopen winter meestal niet vrij reizen en onze scholen waren maanden dicht. En ook nu heeft in Italië niemand het over nieuwe lockdownmaatregelen die in Nederland wel openlijk in beeld komen.

Als het kabinet niet op lage besmettingen of ziekenhuiscapaciteit stuurt, waarop dan wel? Het antwoord onthulde RIVM-baas Jaap van Dissel in Kamerbriefings en een interview in het AD. Zijn rekenmodellen wijzen er op dat er nog 3.000 mensen met Covid op de IC kunnen komen. Dit werd later bijgesteld tot 5.000, want het virus muteert verder. Met een permanente IC-vulling van 400 mensen, georganiseerde zorgonthouding en beperkt bijprikken hoopt het ministerie (waar het RIVM onder valt) in het voorjaar “klaar te zijn” en Covid achter zich te kunnen laten. Een hoop die ontspringt uit de gedachte dat Covid, in ieder geval na vaccinatie, op een “griep of neusverkoudheid” lijkt.

Van Dissel doet aan wensdenken. Het virus vindt altijd een weg, ook voorbij de vaccins. De ziekenhuizen stromen nu al vol met gevaccineerden. Maar dergelijk denken stuurt wel de overheid. De “hopium” van een snellere uitweg uit de pandemie met veel infecties drijft al sinds begin 2020 de aanpak. Bij 60% van de bevolking besmet zou de uitbraak uitdoven, zei ook toenmalig premier Rutte in zijn enige Nationale Toespraak ooit. Maar zoveel ziekte is ondraaglijk voor de zorg en volksgezondheid, de immuniteit houdt geen stand en het virus muteerde naar 2x en nu zelfs 3x besmettelijker dan toen de uitbraak begon. Ook nu die zeer ijdele hoop op groepsimmuniteit weg is, blijft de reflex van veel virus nu voor verlichting later (de logica van het griepdraaiboek) het beleid duwen. De enige verlichting die er voorlopig is, is de gaslighting die het beleid beschermt.

Het kabinet stuurt dus wél op besmettingen. Politici en experts die oproepen tot een focus op besmettingen krijgen in zekere zin al hun zin, maar niet zoals ze hopen. Nederland wil geen derde winterperiode van chaos in de zorg en maatschappij. Maar krijgt die weer, misschien jarenlang, omdat RIVM en VWS zich maar niet los kunnen maken van een heilloze framing van veel virus als onderdeel van de oplossing, in plaats van het probleem. En zolang onze Tweede Kamer in die logica en het beleid meegaat, en zich laat voorliegen zonder consequenties, blijft een rationeel Nederlands coronabeleid een wensdroom van de WHO en onze Europese partners.