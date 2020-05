Minister Wopke Hoekstra heeft ons allemaal gerustgesteld: dit is geen tijd voor bezuinigingen. Hij blijft in zijn diepe zakken tasten tot Nederland door de economische coronacrisis heen is geholpen. Althans voor een gedeelte. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer hebben een minder zonnige boodschap. Er komt een tweede steunpakket maar – zeggen ze – de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers komt meer centraal te staan. Tegen het AD zei Wiebes: “Ik zie met tranen van geluk hoe zij zich aanpassen. Ik ken een standbouwer die zonder werk zat en nu werkplekken verbouwt.”

Mona Keijzer deed een vergelijkbare duit in het zakje: “In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld heel gewoon dat je na je eten direct de rekening krijgt omdat er wordt gedineerd in twee shifts. Dat is wel even wennen, misschien is dat hier ook een manier van werken.”

We zien uit deze citaten hoe de toon al lichtjes begint te veranderen. Dat was trouwens al eerder te merken aan minister Koolmees die de remmen op ontslagen uit zijn loonsubsidie-systeem wil weghalen. Volgens hem zijn faillissementen en ontslagen onvermijdelijk, misschien niet eens zo ongewenst. Zondagavond in Op1 brak Jeroen Pauw door een zeer suggestieve vraagstelling de ene lans na de andere voor het inleveren van vakantiegeld en het brengen van loonoffers. Zo wordt het land langzaam maar zeker verdeeld in mazzelaars en pechvogels. De pechvogels verliezen hun bedrijf en hun baan, de mazzelaars weten het hoofd boven water te houden. Multimiljonair Pieter Schoen maakte zich in dezelfde uitzending vreselijk zorgen over bedrijven waar het ook voor de coronacrisis al slecht mee ging. God verhoede dat die door overheidssteun in leven gehouden werden.

Dit alles leidt tot de volgende prognose: over een maand of 11 – in maart 2021 – zijn er Kamerverkiezingen. Op de ochtend na de uitslag zal minister Hoekstra ontdekken dat zijn diepe zakken opeens leeg zijn. Politici zetten hun somberste tronie op en verklaren: de situatie is ernstig. Wij moeten de broekriem aanhalen. Wij mogen onze schulden niet als erfenis aan onze kleinkinderen nalaten. We bevinden ons in een heftige crisis en wij kunnen ons niet meer de luxe voor corona van een riant uitkeringenstelsel veroorloven. De eigen verantwoordelijkheid en de creativiteit van de burgers zullen ons land redden. Gratis geld bestaat niet. Helaas zal het nodig zijn het eigen risico in de gezondheidszorg jaarlijks stap voor stap sterk te verhogen – om te beginnen tot 1200 euro – anders rijzen de premies voor de ziektekostenverzekering helemaal de pan uit. De kosten voor de corona-epidemie moeten immers worden gedekt. Laten wij toch voorzichtig zijn met het belasten van winsten en bedrijven want dan prijst dit exportland zich uit de markt.

Zo wordt het jaar van de diepe zakken opgevolgd door het tijdperk van de grote zakken.

Dat gaat gebeuren. En het zal niet afgeleid kunnen worden uit de partijprogramma’s met hun hoopgevende taal en optimistische toonzetting. Daarom de volgende raad: neem geen enkel politiek programma serieus als het geen samenhangend herstelplan bevat met berekeningen, financiering en verdeling van de lasten, een eenduidig overzicht van wie wat gaat betalen. Elke politicus die met minder de verkiezingsstrijd ingaat is een laaielichter en verdient Uw stem niet. U bent de afgelopen decennia al genoeg belazerd.