Voor de fakking honderdste keer was er ophef over Thierry Baudet, de meest openlijk racistische politicus van Nederland. Dit keer naar aanleiding van appjes waar hij zelf bij betrokken was. Laten we afspreken dat dit moment voor de twijfelaars de allerlaatste kans is om de zinkende renaissancevloot te verlaten.

Heel verrassend of schokkend was de fophef niet, laten we daar helder over zijn. Het zou pas echt earth shattering zijn als er appjes waren opgedoken waaruit blijkt dat Baudet géén racist (,antisemiet, complotdenker, homohater en viruswappie) is. Wat ook niet opmerkelijk is, is dat Baudet het alweer niet ontkent. Want hij weet beter dan wie dan ook dat er nog veel meer bruine bagger is. Daarom gilt hij iets over briefgeheim alsof het 1938 is, en wil hij het niet over de inhoud hebben. Ook zijn uitlatingen tijdens het beruchte diner met de weglopers eind vorig jaar heeft hij nooit ontkend, waarschijnlijk vreest hij (of weet hij) dat er opnames zijn.

De weglopers van JA21 en degene(n) die nu de voorspelbare racistische appjes gedeeld zouden hebben zijn natuurlijk ook geen knip voor hun neus waard, want zij keken al die jaren weg, laten we dat vooral blijven benoemen. Eerdmans en Nanninga zijn geen redelijk alternatief. Nog afgezien van hun eigen uitingen stonden ze erbij en keken ernaar.

Het goede nieuws is dat er al weinig over was van Forum voor Democratie. De onnozelen was het eindelijk gaan dagen, de wegkijkers begonnen zich te schamen en degenen die stemmen met hun middelvinger bedoelden het niet zo. Wat overblijft van Forum voor Democratie is een destillaat van puur racisme.

Aan hen die nu nog lid zijn van Forum, op Baudet willen stemmen of Wybren van Haga zijn wil ik het volgende kwijt: Je bent een racist, een antisemiet, een wappie, een moslimhater, een seksist en een homohater. Own it en hou het vooral niet voor je. Een stem op Forum is een stem op racisme en fascisme. Het is je eigen keuze, maar je smoesjes tellen niet meer.

Kijk eens om je heen: je bent nu onder gelijkgestemden. Je hoeft je niet meer te vermommen, je kunt je confectiepak weer inwisselen voor een bomberjack met de Nederlandse vlag. Voor mijn part scheer je je kop kaal en neem je een tattoo van een hakenkruis. Je hoeft je niet meer te verstoppen achter pseudowetenschap en potjeslatijn want iedereen weet wie je bent. Je kunt eindelijk hardop zeggen “Ik ben een racist dus ik stem op Baudet!”.

We zien je.

PS: De PVV zien we ook hoor, mocht je daar je heil (pun intended) willen zoeken.

Dit artikel verscheen eerder op Duimspijker.com