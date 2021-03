Weet dat ik aan je zijde sta en met alles wat ik in me heb elke dag zal strijden voor jouw vrijheid en van elke ander vrouw of man om zichzelf te mogen zijn

Lieve Lale,

Ik las zaterdag in een artikel in het Parool dat je verplicht een mediapauze inlast omdat je de stroom aan haatberichten niet meer trekt. Daarom deze brief aan jou. Want het is onverdraaglijk dat het nu lijkt alsof de haters winnen.

Het blijft onwerkelijk om te zien wat er met je gebeurd is nadat je je boek hebt gepubliceerd. Je bent in een verschrikkelijke horrorfilm terechtgekomen. Vaak wanneer een vrouw besluit zich uit te spreken, haar hoofd te bedekken, haar vrouwelijke vormen juist toont of zich mengt in het maatschappelijke of politieke debat is dat voor bepaalde mensen een vrijbrief om zich onbeschoft uit te laten jegens haar. Achterlijke meningen, tirannie en zelfs bedreigingen zijn haar lot.

Helaas herhaalt de geschiedenis zich keer op keer. Fatima Elatik, Sylvana Simons, Clarice Gargard, Seada Nourhussen, Kauthar Bouchallikht en vele anderen gingen je al voor.

De verschrikkelijke bedreigingen zijn een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie en de vrijheid die voor ons allen in dit land een menswaardig leven mogelijk maakt. De zelfbenoemde ‘strijders van de islam’ die jou de meest afschuwelijke bedreigingen toewerpen, vergeten daarnaast een zeer belangrijke vuistregel: “Er is geen dwang in het geloof”.

Ik beschouw de daders als personen die hun menselijkheid geweld aandoen en die weinig snappen van wat de islam zegt. De islam is een godsdienst die vrede, verzoening en tolerantie als grondbeginselen heeft. Daarom zie ik veel moslims zich uitspreken voor jou, ongeacht wat ze van je boek vinden.

Elk mens, en dus ook jij als jonge vrouw, is vrij om haar eigen keuzes te maken. Ook als die lijnrecht staan tegenover die van een ander. Jouw leven, jouw lichaam. Alleen jij bepaalt wat je daarmee doet. Je hebt de leeftijd van mijn jongste dochter. Ik zie dus van dichtbij wat een mooie leeftijd dat is. Van meisje naar jonge vrouw uitbloeien. Alle lessen van het leven en je opvoeding vormen wie je bent en geven richting aan wie je wil zijn. Die lessen helpen je om te omarmen wat je liefhebt en weg te duwen wat je afkeurt. En nogmaals, alleen jij bepaalt welke dat zijn.

Ik heb me menigmaal uitgesproken voor het recht van het dragen van een hoofddoek, of het recht om met een kort rokje over straat te gaan. Voor het recht om in vrijheid en veiligheid jezelf te kunnen zijn. Daarom is het onacceptabel om te zien dat er mensen zijn die jou je rechten proberen te ontnemen. Die jou de mogelijkheid willen ontnemen om te ontdekken wie of wat je wil zijn, op je eigen manier en in je eigen tempo.

Onacceptabel in de samenleving waarin we wonen en onacceptabel volgens de islamitische leefregels. Ik roep al die moraalridders m/v op om eens heel goed in de spiegel te kijken. En zichzelf dan de vraag te stellen: wie ben ik om dit gedrag te vertonen en wat rechtvaardigt dat ik het leven van een ander mens ondragelijk maak?

We staan aan de dezelfde kant als het gaat om de strijd voor vrijheid om jezelf te mogen zijn. Als we strijden tegen discriminatie en uitsluiting. Waarom is het voor sommigen van ons dan zo moeilijk om met dezelfde strijdvaardigheid te strijden voor de vrijheid van een ander?

Lieve Lale, naast de eerdergenoemde boosheid voel ik dankzij jou echter ook hoop en inspiratie. De hoop dat jouw pijn weer voorbij zal gaan en dat je er nog een sterker persoon van gaat worden dan je nu al bent. De inspiratie om te blijven strijden voor mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in het bijzonder.

Weet dat ik aan je zijde sta en met alles wat ik in me heb elke dag zal strijden voor jouw vrijheid en van elke ander vrouw of man om zichzelf te mogen zijn. Samen zullen we ons blijven verzetten tegen intolerantie, onverdraagzame stromingen, personen en bewegingen van welke aard dan ook.

Liefs, Naima