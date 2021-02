Er heerst in de wereld vaccinhonger en die laat zich ook in Nederland gelden. Campagnes komen later op gang dan de bedoeling was. Er bestaan zorgen over de tijdige beschikbaarheid van de tweede prik al doen de autoriteiten er alles aan om die te camoufleren. In deze noodlottige situatie hebben zorgorganisaties misbruik gemaakt van de voorrangspositie die zij voor zichzelf bij elkaar wisten te lobbyen. Ze vaccineerden niet slechts de personeelsleden die rechtstreeks met coronapatiënten in aanraking kwamen, zo onthult RTL, maar een veel bredere categorie. Vooral Zorggroep Argos maakte het bont.

Zoiets kan niet gebeuren zonder actieve instemming of opdracht van de raad van bestuur. De top van Argos Zorggroep bestaat uit Edwin Wulff en Alfred Roobol. Wat deze twee flikten, is minstens zo erg als wat de opruiers en de amokmakers van de avondklokrellen hebben aangericht. In het AD zegt minister Hugo de Jonge waarom: “Het is niet de tijd om de toffe peer uit te hangen en te denken: ik nodig mijn hele personeelsbestand uit. Elk vaccin dat wordt toegediend bij iemand die het niet hard nodig heeft, gaat ten koste van iemand die het veel harder nodig heeft. Dan dring je gewoon voor.”

Rechters hadden er de laatste weken geen boodschap aan dat een steen zich bij een beklaagde in de hand bevond. Of dat die hoog boven de linies van de ME scheerde. Er hadden immers net zo goed wel doden of zwaar gewonden kunnen vallen. De prik die nu dankzij het beleid van Wulff en Roobol zonder geldige reden aan een personeelslid is gegeven, zorgt er voor dat iemand uit de risicogroep later aan de beurt is. De kans bestaat die die eerder ernstig ziek wordt, op de covid-afdeling belandt, op de IC zelfs. En ook dat zo iemand komt te overlijden. Dat is goed mogelijk. Net zoals een steen tegen het hoofd iemand fataal kan zijn.

Minister de Jonge laat het in dit geval bij een vermaning. Wulff en Roobol hoeven er niet bang voor te zijn dat zij door een arrestatieteam van hun bed worden gelicht. Dat geldt evenzeer voor de bestuurders van de zich noemende zorgondernemingen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband ConForte. Behalve Wullf en Roobol zijn dit Jeroen van den Oever, Jacqueline van Wijngaarden, Guido Blom (Fundis), Hans Huizer, Arjen Bandel (Laurens), Guy Buck, Peter Ploegsma (Aafje), Sam Schoch, Emmeke van Eersel (Middenin), Gijsbert van Herk, Ellis Kastelein, (Humanitas) Frida van der Sloot (De Zellingen), Hendrik Jan van den Berg, Joost Zielstra (Lelie Zorggroep) en Henk Möhlmann (Sonneburgh).

De verantwoordelijke bestuurders komen er waarschijnlijk vanaf met het standje van Mooie Hugo. Over een week is iedereen hun laakbaar optreden in een nationale noodsituatie volledig vergeten. Algemene verontwaardiging? Snelrecht als er al sprake is van een wetsovertreding? Geen sprake van. Regering en parlement zijn ondanks hun ijver noodwetten af te kondigen vast vergeten een te grote greep uit schaarse vaccins of medicijnen strafbaar te stellen.

Die stenengooiers worden nog jarenlang aan hun vergrijp herinnerd als hun een verklaring omtrent het gedrag wordt geweigerd.

Je hebt nu eenmaal gedrag en gedrag in Nederland.