Voorkom het faillissement van de Poolse vrouwenrechten

Gelukkig is het in Nederland zo dat het recht op abortus door een flinke meerderheid in het parlement wordt gerespecteerd. Op enkele gelovige en extreemrechtse partijen na maken de meeste partijen duidelijk dat er goede voorlichting en goede toegang tot anticonceptiemiddelen moet zijn. De Poolse regering lijkt echter geen fan van vrouwenrechten. De Poolse regering wil namelijk een gecentraliseerd register invoeren waarin artsen verplicht alle zwangerschappen en miskramen aan de regering moeten melden. Zo kan de overheid immers verhinderen dat zwangere vrouwen stiekem een abortus ondergaan. De staat van vrouwenrechten in Polen was al beroerd, maar met dit nieuwe register worden vrouwenrechten in Polen nog beroerder.

Het is een feit dat er in Polen een ander soort cultuur heerst dan in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn een abortusverbod, het instellen van LGBTQ+-vrije zones en het laten sterven van vluchtelingen en migranten die tussen de grens van Polen en Wit-Rusland zaten in de hoop Polen te kunnen betreden. Daarnaast is het zo dat ruim 90% van de Poolse populatie zich als christelijk-gelovig zou beschrijven.

Wat hieruit geconcludeerd kan worden, is dat het christendom een veel grotere rol in Polen speelt dan in Nederland. Uiteraard is het niet zo dat alle christenen automatisch voor LGTBQ+-vrije zones zijn of voor een abortusverbod. Het zou absurd zijn om dat hieruit op te maken. Het is echter wel logisch dat in Polen de kerk een grote rol speelt bij politieke keuzes. De Poolse conservatieve regeringspartij PiS heeft nauwe banden met de katholieke kerk en beloofde de traditionele katholieke waarden te zullen verankeren in de samenleving.

De Poolse regeringspartij PiS is op democratische manier verkozen en heeft dan ook een mandaat van de Poolse kiezer gekregen om hun gewenste beleid uit te voeren. Hier valt het verhinderen dat zwangere vrouwen stiekem abortus plegen onder. Helaas is het ook zo dat Polen het nationaal recht boven Europees recht plaatst. Wat mij betreft is er daardoor geen plek meer voor Polen in de EU, maar aangezien Polen nu nog EU-lidstaat is, brengt dit de uitgelegen kans om de rechten van vrouwen in Polen te verbeteren. Daarnaast kan de EU direct afdwingen dat Polen EU-recht boven nationaal recht plaatst, zoals is afgesproken toen Polen lidstaat van de EU werd. Via de Europese Unie kunnen heftige financiële sancties aan Polen worden opgelegd waardoor het land wel zal moeten zwichten voor de eisen van de EU. Als de EU dit niet doet en weigert zich uit te spreken dan is het aan Nederland zelf om Polen toe te spreken, want het recht op abortus hoort vanzelfsprekend te zijn.

De onmenselijke praktijken in Polen zijn onacceptabel en zijn gelukkig via financiële sancties vanuit de EU op te lossen. Toch is het ook belangrijk om te benoemen dat het recht op abortus in internationale wetgeving naar mijn mening vaag beschreven is. Als er een duidelijke, extra wet zou worden opgenomen in het EVRM dat het recht op abortus zou garanderen dan zouden deze achterlijke situaties minder snel voor kunnen komen.