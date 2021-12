Voorlopig zijn we nog niet van Hugo de Jonge af

Kan Hugo de Jonge echt weer minister van Volksgezondheid worden? Het lijkt een domme vraag. Een groot deel van de Tweede Kamer heeft zijn buik meer dan vol van deze ‘chef corona’. Hij is altijd te snel met versoepelingen en veel te traag met het aanscherpen van het beleid, of – zoals nu – met het starten van de boostercampagne. Zo’n prutser, die ervoor zorgt dat we in allerlei Europese lijstjes ergens onderaan bungelen, ga je niet opnieuw verantwoordelijkheid geven. In elk geval niet voor het coronabeleid. Zou je zeggen.

Maar we bevinden ons in politiek Den Haag en daar liggen dingen al snel ingewikkelder en gevoeliger dan je op het eerste gezicht zou denken. Als De Jonge zijn portefeuille niet mag behouden, zou dat automatisch het desavoueren van premier Mark Rutte betekenen. Al meer dan een jaar immers geeft dit duo om de zoveel weken een coronapersconferentie, waarin het omstandig uitlegt welke foute keuze het nu weer gaat maken. Laat je De Jonge openlijk vallen, dan raakt ook Rutte zwaar beschadigd. Dat gaat dus niet gebeuren.

Rutte zou zijn vicepremier een andere portefeuille kunnen aanbieden en hem wijsmaken dat dit een promotie is. Landbouw bijvoorbeeld, of Defensie, of Ontwikkelingssamenwerking. Ook daar laat De Jonge de boel dan uiteraard in het honderd lopen. Niettemin zal de ellende wat minder groot zijn dan wanneer je hem opzadelt met de zorg voor de pandemie. Waarschijnlijk is Hugo dom en ijdel genoeg om erin te trappen. Maar zullen zijn mede-CDA’ers dan niet in opstand komen? Zouden ze in die partij al zo de kluts kwijt zijn dat ze niet meer in de gaten hebben dat ze worden gepiepeld?

De kans dat Rutte dat risico gaat nemen lijkt me niet zo groot. De VVD-leider zal op veilig willen spelen. Hugo krijgt dus weer Volksgezondheid. Voorlopig zijn we nog niet van hem af.

Toch is er nog een beetje hoop. Wellicht zien ze bij het CDA in dat er in de strijd tegen corona geen eer te behalen valt. Het aantal besmettingen is torenhoog en een ommekeer is in de verste verte niet in zicht. Bovendien heeft het omikronvirus zich aangediend, dat nog veel besmettelijker schijnt te zijn dan de toch als zeer besmettelijk geldende deltavariant. Daarnaast is het zeer de vraag of de door Hugo steeds zo hoog aangeprezen vaccins wel voldoende bescherming bieden tegen dit nieuwe virus. Kortom: bij het aanpakken van corona staat ons vermoedelijk nog heel wat rampspoed te wachten. Zou je daar een partijgenoot mee moeten belasten?

Mocht het CDA tot de conclusie komen dat het deze kelk maar liever aan zich voorbij laat gaan, dan zijn we De Jonge kwijt. Ik mag althans aannemen dat deze volbloed christendemocraat zich blindelings voegt naar de partijlijn. Volksgezondheid komt in dat geval vrij voor iemand van een andere partij. Wie? Er zou wel eens een gevecht kunnen losbarsten om dit ministerie níet te hoeven nemen. Maar een erger iemand dan De Jonge zullen ze wel niet kunnen vinden.

Overigens kan het nog wel een tijdje gaan duren voor Rutte IV de eed aflegt. Eind vorige week voorspelde de beoogde premier weliswaar dat zijn nieuwe ploeg mogelijk al voor de kerst op het bordes kan staan, maar hij hield een behoorlijke slag om de arm. Ook volgens andere bronnen is het einde nog niet helemaal in zicht. Wellicht treedt het kabinet pas aan als de ‘boostercampagne’ van De Jonge eindelijk ‘op stoom’ is gekomen. Al is dat een wel erg sombere inschatting.