Voorspellingen over de media in 2022

Januari

Meester Hugo de Jonge verhuist naar het ministerie van Onderwijs. De media zitten ook in zijn portefeuille. Nieuwe omroepen, ook anti-vaxers, kunnen zich melden.

Februari

Iedere journalist krijgt van de NVJ een kruisboog.

Maart

De vernieuwde talkshow van Johan, René en Wilfred is nog geen succes. Daarom probeert Talpa nu iets met maskers en chocola. Omdat geïnterviewde criminelen en terroristen ineens geen masker dragen is de verwarring compleet.

April

Na het haardvuur met Kerstmis zendt SBS 6 tijdens de Paasdagen een close up van een ei uit.

Mei

De laatste coronavariant duikt op in Turkmenistan. In een persconferentie zegt Mark Rutte: “Je wordt er heel ziek van maar hij is nauwelijks besmettelijk.” Gebarentolk Irma weet even niet wat voor bewegingen ze bij deze zin moet maken.

Juni

Er worden zoveel mega-datacenters tot ons land toegelaten dat iedereen het vertrek van Shell en Unilever vergeten is.

Juli

De populariteit van het Koningshuis heeft volgens De Telegraaf een dieptepunt bereikt. Prinses Amalia staakt haar gap year en stelt zich verkiesbaar als president.

Augustus

Rutte 4 besluit om de overheidsbijdrage aan de NPO te halveren, nu de kansspelreclame meer zendtijd vult dan de programma’s.

September

De papierschaarste is zo groot geworden dat kranten en boterhammenzakjes verdwijnen.

Oktober

Twintig goede en populaire podcasts worden in het nieuwe seizoen in de programmering van de NPO-radio opgenomen, waardoor het weer plezieriger wordt om naar de radio te luisteren.

November

Bij het WK Formule 1 2022 wordt Max Verstappen tweede. Dat ligt niet aan hem, maar aan de banden van zijn auto. Om het WK te zien hoef je niet naar een betaalkanaal. De NOS zendt het ook uit.

December

Met een opvouwbare smartphone kun je nu, behalve e-mailen, chatten, filmen, appen, foto’s versturen, internetten en routes plannen, ook stofzuigen en aardappelen afgieten. En, o ja, je kan er, geloof ik, ook mee bellen.