Een minuut leestijd: We moeten onze eiwitten minder uit dierlijke en meer uit plantaardige producten halen. Dat is beter voor het milieu en het klimaat en we zijn op den duur van die zeurende boeren af

Een mooi moment om met een rapport te komen over ons eetgedrag. Het planbureau voor de Leefomgeving dat gevraagd en ongevraagd onderzoek doet, publiceerde gisteren een Policy Brief over hoe we onze eetgewoontes moeten en kunnen veranderen. Minder dierlijke producten en meer plantaardig voedsel. Leuk nieuws voor de vlees-, boter- kaas- en eierboeren die vandaag weer met hun tractoren de overheidsbemoeienis met het dieet van hun beesten bestrijden.

Het rapport van 68 pagina’s is samen te vatten in minder dan een minuut. We moeten onze eiwitten minder uit dierlijke en meer uit plantaardige producten halen. Nu is dat 40% plant en 60% dier. Dat moet anders want dat is beter voor het milieu en het klimaat en we zijn op den duur van die zeurende boeren af.

Immers naast de 4% echte vegetariërs en veganisten eet 43% van de Nederlanders al minder vlees en noemt zich flexitariër.

Het rapport beschrijft ook waar het aan ligt dat vlees zo is verankerd in onze samenleving en geeft aanbevelingen hoe we een verschuiving kunnen bereiken. Het zit hem allemaal in onze voedselroutines. De culturele betekenis wat een goede maaltijd is (vlees met iets eromheen), sociaal aangeleerde vaardigheden (mijn moeders draadjesvlees of mijn oma’s gehaktballen) en materialen (wat moet ik anders op mijn BBQ leggen). Minder dierlijke producten eten: hoe dat moet gebeuren vertel het PBL ook. Daarnaast moeten we ook minder voedsel verspillen en duurzaam voedsel kopen in plaats van geprepareerd industrievoer.

De voedselroutines worden mede vormgegeven door andere actoren zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en food-influencers. Influencers en foodrecensenten moeten nu eens stoppen met het promoten van al het verklapte dierenleed en plantaardig voedsel propageren. Het woord influencer tel ik 7 keer. Een vage opmerking over belastingmaatregelen komt maar één keer voor.

Dus het moet dus van ons komen: gooi eens iets anders op de BBQ dan burgers of spareribs en verzin eens wat je allemaal kan doen met de producten die op het land groeien en die geen stikstof produceren maar juist consumeren.