Wie leert over gevangenschap, leert meteen over vrij zijn

Hoe leren wij negenjarige Arnhemse kids op een Vreedzame School over de wrede Slag om Arnhem? Horen, zien en voelen, bedacht Juf Marleen van Basisschool Het Klinket in Rijkerswoerd. Naar buiten en erop af, elk jaar met een nieuwe groep 6 – op naar de brug, de kuil en de kerk. Maar corona dan?

Juf Marleen bedacht nu dus iets nieuws: horen, zien en doén: dertig paar kinderogen kijken geconcentreerd naar films, gaan enthousiast aan het werk met opdrachten en maken vol aandacht hun escapebox: ‘Komt u kijken burgemeester?’ Nou, reken maar dat ik kom!

De kinderen van groep 6 zijn in al vijf weken druk bezig met hun escapebox. De Slag zit erin, Airborne en Market Garden. Ik vind het echt iets voor ons museum Airborne at the Bridge. Het is spannend om met kinderogen te kijken naar deze ingrijpende gebeurtenissen. Dat vindt de juf ook. En leerzaam, want wie leert over gevangenschap, box of niet, leert meteen over vrij zijn. En wie zich in de oorlog verdiept, wordt onontkoombaar gegrepen door de vrede.

Vrede, hoe doe je dat? Als kind kun je leren vrede te brengen en te bewaren en De Klinket heeft daar als één van de duizend Vreedzame scholen een methode voor. Een lessenserie van twee jaar, in iets waar wij als ouders volwassen woorden voor hebben: sociale competentie en democratisch burgerschap. En bij de Vreedzame school gaat dat thuis verder, deze nieuwe kijk op de gemêleerde klasals de echte wereld.

Ik kom graag op Vreedzame scholen, juist in de deze maand van herdenken. Arnhem heeft er zeker zeven. En als later aan de Rijnkade het museum Ariborne at the Bridge de escapeboxen tentoonstelt van groep 6 van De Klinket, kom ik de expositie openen. Graag.