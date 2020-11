In het dorp van mijn oma stond vroeger bij iedere hoofdweg een welkomstbord met daarop de tekst. “Welkom in Goirle: in vriendschap verbonden met Krasnogorsk.”

Voor de mensen die geen idee hebben waar deze plaatsen zich bevinden (voor beide reken ik u niets aan) neem ik u mee op een kleine wereldreis. Het dorp Goirle bevindt zich in Noord-Brabant, vlakbij de Belgische grens. Het voornamelijk uit grauwe Sovjet-flats bestaande Krasnogorsk ligt 2469 kilometer verderop, aan de rand van Moskou.

Door heel Nederland zijn steden te vinden met vrienden. Hier en daar komen er ook nieuwe vriendschappen bij. Oosterhout bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, is vorig jaar vrienden geworden met het Chinese Nantong. Volgens burgemeester Mark Buijs zijn er vele overeenkomsten tussen Oosterhout (55.000 inwoners) en de Chinese miljoenenstad aan de andere kant van de wereld. “Ze hebben daar een groot industrieterrein in zijn geheel weggehaald bij de stad,’ aldus Buijs. “Op die plek hebben ze een park aangelegd en 1,4 miljoen bomen geplant.”

Typisch Oosterhout als u het mij vraagt.

De allereerste Nederlandse stedenvriendschappen ontstonden na de Tweede Wereldoorlog, toen de mensen nog alles behalve vriendschappelijk met elkaar omgingen. In de jaren 50 leverde dat fantasieloze vriendschappen op als Soest & Soest (Nederland & Duitsland). In de jaren zeventig werden we vrienden met een heleboel Afrikaanse landen, met het oog op ontwikkelingshulp. En in de jaren 80, in de hoop het wantrouwen van de Koude Oorlog tegen te gaan, werden steden in het Oostblok erg populair.

Na het millennium sneuvelen veel vriendschappen als relaties in Temptation Island. In voorlopig de laatste aflevering van Zondag met Lubach werd aandacht besteedt aan de recente breuk tussen Nieuwegein en het Poolse Pulawy vanwege het instellen van lhbti-vrije zones. Het hoogtepunt kwam in juni toen Wethouder Marieke Schouten uit protest een regenboogvlag plakte op hun welkomstbord. Daarna zijn er nog wat brieven over en weer gestuurd maar het heeft niet mogen baten. Nieuwegein maakte het uit.

Ook de vriendschap tussen Goirle en Krasnogorsk behoort inmiddels tot het verleden. Bij deze breuk speelde homofobie geen rol maar bleek de hoge leeftijd van de dorpsgenoten de vriendschap op te breken. In totaal zijn er driehonderd uit Krasnogorsk afkomstige Russen afgereisd naar het pittoreske Goirle (twee molens, een kerk en een prachtig winkelcentrum).

Op 4 april vorig jaar werd er in buurtcentrum de Wildacker, onder het genot van een glaasje wodka, definitief een punt achter de vriendschap gezet.

Ook het welkomstbord is inmiddels vervangen.

Toch jammer.