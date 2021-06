Voor veel Nederlanders voelt het als een coronabevrijdingsfeest dat we eindelijk weer een beetje normaal kunnen leven. Nog niet helemaal zoals voor corona, maar dat is een kwestie van tijd. De strijd in de corona-oorlog lijkt door vaccinatie en intensief testbeleid bijna definitief gewonnen te zijn. Met het laatste stukje oorlogsretoriek van minister De Jonge kan de eindoverwinning niet lang meer op zich laten wachten.

Kunnen er toch nog onverwachte tegenslagen ons van de definitieve eindoverwinning afhouden? Jazeker! Het is nog te vroeg om met zekerheid te kunnen zeggen dat we de strijd tegen het onzichtbare coronavirus definitief zullen winnen. Dit is namelijk een wel heel smerige en tegelijkertijd zeer intelligente oorlog, die we als mensen voeren tegen een virus dat zichzelf automatisch steeds sterker kan maken. Volgens deskundigen is het een race tegen de tijd. Of we met een voldoende hoge vaccinatiegraad en met een goed testbeleid weten te bereiken dat in dit kat en muisspel de kat in staat moet worden geacht, om de muis die altijd een virusvariant bij zich zal dragen, effectief buiten het leefgebied van de kat te kunnen houden.

Gewaarschuwd moeten worden tegen te vroeg juichen. Dat geldt niet alleen in de sport, maar ook in veel andere situaties. Ook in oorlogstijd is het handig om te leren van eerder gemaakte fouten. Oorlog is crisis en een crisis vraagt om specifieke competenties om een crisis het hoofd te kunnen bieden.

De overheid heeft inmiddels genoeg fouten gemaakt in deze crisis om er niet van te kunnen leren. Aan dat laatste twijfel ik overigens ernstig. De reden? Het volstrekt ontbreken in de zomer 2020 van een goed Plan B!

Het volstrekt ontbreken van dat noodplan B heeft mede de onverwachte omvang van de in het najaar 2020 ontstane coronagolf veroorzaakt waar ook Nederland door getroffen is. Niet dat een goed Plan B dat überhaupt zou hebben kunnen voorkomen. Wel dat Nederland er beter op zou zijn voorbereid.

In alle communicatie over het coronabeleid in 2021 mis ik de lessen van die in 2020 gemaakte fout. De indruk wordt gewekt dat we tijdelijk in de komende zomer als overheid dicht gaan. Om van de broodnodige rust en vakantie te kunnen genieten. Om daarna vanaf medio augustus alles weer op te kunnen starten.

Dat bevreemdt me nog het meest. Is er wel een denktank samengesteld van uiterst competente mensen die in het geheim een goed plan B voorbereidt? Om direct uit te kunnen rollen als blijkt dat we toch te vroeg het coronabevrijdingsfeest met ons allen gevierd hebben. We hebben immers te maken met moeilijk te voorspellen gedrag van een levensgevaarlijke dominante muis en een daarop met enige vertraging reagerende kat.

En om een theoretisch doemscenario nog maar even op scherp te zetten: hebben we een Plan B op de plank liggen als ondanks alle rekenmodellen en andere wetenschappelijke onderzoeken, de muis toch definitief sterker blijkt te zijn dan de kat? En we genoodzaakt en gedwongen zijn om de komende jaren dit voor de gezondheid van alle mensen uiterst schadende kat en muis spel te moeten voortzetten?