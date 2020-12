Ik wil jullie een verhaal vertellen. Een prachtig verhaal van Ahikar. Over de hond en de wolf. Het gaat over een wilde wolf die het bos uit loopt en zich een weg baant door een fijne buitenwijk. Een gemiddelde Vinex-wijk in Amstelveen voldoet. Terwijl deze wolf het ene na het andere huis, de ene na de andere Mercedes en het ene na het andere zwembad voorbij loopt, hoort hij plots een ander dier. Het is zeker geen wolf, maar het lijkt er verdacht veel op. De wolf rent richting het geblaf en treft daar een hond. Een gedomesticeerde hond wel te verstaan.

Na even de kat uit de boom te hebben gekeken, begint de hond al snel op te scheppen over alle gemakken die hij in het dagelijks leven geniet. Drie maaltijden per dag, twee tussendoortjes en op zaterdag een stuk worst van de slager. En dat allemaal zonder te hoeven jagen – het wordt letterlijk voor ‘m klaargezet. Feitelijk wordt het eten hem op een zilveren schaal (of hondenkom) gepresenteerd. Los van alle ontspanning, tijd van de wereld en een volle maag heeft de hond ook nog mensen die hem voortdurend liefde en aandacht geven.

De wolf luistert aandachtig, vergelijkt zijn leven met dat van de hond en begint te reflecteren. Geen jacht meer. Nooit meer honger. Eindeloze aandacht en ontspanning. De wolf raakt opgewekt van deze voorstelling. Misschien zelfs wel een beetje jaloers.

Op het moment dat de wolf overtuigd is valt hem echter een klein detail op. Een klein detail in de nek van de hond. De wolf is toch benieuwd en vraagt waarom de vacht om de nek van de hond is weggesleten. “Oh.. dat is niks” zegt de hond, “dat komt gewoon door de halsband die ik moet dragen van mijn baasje”. Dan realiseert de wolf waar die halsband voor dient en rent direct weg. “Ik hoef niets van al jouw maaltijden” zegt de wolf, “Een volle buik is een slechte prijs om te betalen voor mijn vrijheid”.

Door weg te rennen, terug de wildernis in, accepteert de wolf uiteraard allerlei risico’s die de hond niet loopt. Aangevallen worden, honger lijden, barre omstandigheden. Het voortdurend hard moeten werken voor je voedsel, wat dan ook vaak nog niet zo lekker zal zijn dan dat van de hond. Toch zal het beter smaken. Want de dingen die we het meest koesteren en waarderen, zijn de dingen waar we het hardst voor hebben gewerkt.

Het verhaal gaat om zelfbezit. Het zelfbeschikkingsrecht. Het is het concept dat je pas echt vrij bent om te zeggen en te doen wat je wilt, in de wetenschap dat je de consequenties en terugslag van je daden zal omarmen. Sterker nog, het een kan nooit zonder het ander bestaan. Vrijheid houdt namelijk altijd verband met risico’s nemen: het draait erop uit of het komt eruit voort. De hond heeft misschien veel voordelen, maar het heeft een ding niet. Vrijheid. Het is wat de wolf belangrijker vindt dan al het andere. Maar dat is niet gratis. Want vrijheid, daar betaal je voor. Vrijheid heeft een prijs.

Dit concept wordt kort aangehaald door Nassim Nicholas Taleb in Skin in the Game. Hierin trekt hij de gelijkenis met de meeste werknemers, in dat ze even onderdanig zijn aan hun baas. Het zijn net honden. Werknemer zijn is een teken van domesticatie. Het is een signaal van de bereidheid van een mens om zijn persoonlijke keuzevrijheid 9 uur per dag op te geven, zijn ritueel om stipt op tijd aan te komen op kantoor, en om zijn eigen levensschema volledig te ontzeggen. Jaar in, jaar uit.

Het is een gehoorzame, zindelijke hond. Maar diep in zijn hart weet de werknemer dat hij geen vrijheid geniet. Zoals de hond door zijn halsband, wordt de werknemer gebonden door een paar gouden handboeien. Trouw aan zijn baasje. Dat was ook het succes van de company man in de vorige eeuw. Een company man was iemand die heel duidelijk het stempel van een bedrijf droeg. Op zaterdagavond ging hij met zijn collega’s bowlen en zijn humor bestond enkel nog uit een pallet aan bedrijfsgrapjes. Iemand waarvan zijn sociale leven zo sterk verworven was met het bedrijf dat er een zware sanctie op stond als hij zou vertrekken. Niet alleen het verlies van je economische maar ook je sociale en culturele status. Vergelijk het met de verbanning uit een sekte.

De company man is verdwenen, maar in de plaats daarvan is een nieuw fenomeen gekomen. De bedrijvenpersoon. Iemand die niet langer eigendom is van een bedrijf, maar leeft met het idee voortdurend inzetbaar te moeten zijn. Maar bedrijven zijn creatief geweest en hebben nog meer manieren gevonden, met als meest succesvolle creatie: de expat. De beste werknemer (of slaaf) is immers iemand die je overbetaalt en dit maar al te goed beseft, en doodsbang is zijn status te verliezen. Het is de expat optima forma.

Multinationals die (vaak) Westerse werknemers ver in het buitenland plaatsen om de lokale vestiging te runnen. Deze werknemer verdient veel meer dan de plaatselijke bevolking, met allerlei privileges zoals privéscholen voor de kinderen, huisvesting en exclusieve toegang tot evenementen. Dit alles in een sociale kring welke enkel en alleen bestaat uit mensen zoals zij, namelijk andere expats. Ondertussen heeft hij eigenlijk geen idee meer van zijn positie in het bedrijf. Maar teruggaan naar het hoofdkantoor is geen optie. Dit betekent immers dat de privileges vervallen, en hetzelfde salaris behoudt maar dan in een stad waar de kosten voor levensonderhoud vijf keer zo hoog liggen. Kortom, een terugkeer naar zijn originele kleinburgerlijke bestaan. Stel je voor, straks moet hij ook nog gaan reizen met het openbaar vervoer.

En dus blijft de expat, zodat deze op zijn gemak door kan gaan met wat hij al die tijd al deed, vanuit zijn comfortabel verwarmde voorstadswoning met dubbele garage, twee katten en een middelgrote tuin met pesticide vrij gas voor zijn over beschermde 2,2 kinderen. Dit is volgens mij overigens ook de reden waarom ondernemingen zo graag werknemers hebben met een gezin. Mensen die persoonlijk risico lopen zijn immers gemakkelijker te bezitten. Vooral als ze de last hebben van een zware hypotheek, de kinderen gewend zijn aan de privé-school en het gezin het leven heeft ingericht op basis van het huidige salaris. Noem het de gouden kooi.

Terwijl multinationals het speelden via de company man en expats, hebben ook startups een slimme truc in het leven geroepen. Waar vroeger het onderscheid tussen een hond (de werknemer) en de wolf (de ondernemer) nog heel helder was, hebben startups een grijs gebied bedacht. Het fenomeen dat werknemers die aan de basis van de onderneming staan (‘founding team’) zich kunnen inkopen. Dit wil zeggen, investeren in het bedrijf in ruil voor een plukje aandelen.

Laat ik voorop stellen dat ik dit fundamenteel goed vind. Je hebt letterlijk en figuurlijk een aandeel in het bedrijf. Je plukt de vruchten in de tijden van voorspoed, en je zal bloeden als het slecht gaat. Je draagt zowel de up- als de downside. Skin in the game. Dat is hoe het moet zijn. Dit is alles waar ik in geloof. Geen aanmoediging zonder ontmoediging. Het echte kapitalisme betekent beloning en straf, niet louter beloning.

Echter, het kunnen kopen van een plukje aandelen heeft startup founders de mogelijkheid gegeven, die ze zich slim hebben toegeëigend, om de hond de illusie te geven dat deze een wolf is. En misschien is dit ook wel zo, de werknemer wordt immers mede-eigenaar. Maar de domesticatie blijft. De hond zit vast aan de riem. Sterker nog, wellicht dat de ‘belofte’ op een enorme klapper in de toekomst de halsband nog een stukje strakker trekt.

Men stelt vaak dat het een uitruil is tussen zekerheid (werknemer) en vrijheid (ondernemer). Maar deze mensen zien het aspect van het hond-wolf dilemma over het hoofd. Namelijk, het gevoel van valse stabiliteit. Het leven van een hond is gemakkelijk en veilig. Uitgelaten worden op vaste momenten, een verwarmde ruimte met airconditioning, voortdurende aandacht en drie maaltijden per dag. En dat alles zonder zelf een poot uit te hoeven steken. Het leven is gerust, zeker, zonder gevaar. Maar het is een schijnveiligheid. Want zodra de baas weg is, overleeft een hond het niet.

Ondanks dat een hond een stabiel leven leidt, is het onderliggende risico voor een hond veel groter. Een hond is fragiel. Vergelijk de hond met de hierboven beschreven company man. Het was aan het eind van de 20ste eeuw. Het moment waar IBM geforceerd werd om onder druk van de technologische revolutie, Microsoft en de personal computer een groot deel van zijn ‘levenslangers’ te ontslaan. Het was het moment waarop de company man realiseerde dat het lage risicoprofiel van zijn positie toch niet zo laag bleek te zijn. Ze konden nergens anders een baan vinden. Buiten IBM had niemand er wat aan. Zelfs hun pallet aan bedrijfsgrapjes sloegen niet meer aan. Dit terwijl de wolf al die tijd in volatiliteit heeft geleefd, schokken heeft geabsorbeerd en een risicovol bestaan heeft gehad.

De wolf is robuust. Het heeft geleerd te overleven. De vraag is dan ook heel simpel: wat wil jij zijn in het leven? De hond of de wolf? Het een is niet beter dan het ander. Maar wat je ook doet, doe een ding nooit. Wees nooit een hond die beweert een wolf te zijn.