Ik weet als Koerdisch-Nederlander heel goed hoe het is om niet in vrijheid te kunnen leven

Vandaag is het Bevrijdingsdag in Nederland. 75 jaar geleden is dit prachtige land bevrijd van een nazistisch regime. Natuurlijk, zonder de helden, vrijheidsstrijders, slachtoffers die we herdenken op 4 mei hadden wij als inwoners van dit land nooit Bevrijdingsdag kunnen vieren. Daarom mag je nooit, maar dan ook nooit, al die helden, vrijheidsstrijders, slachtoffers vergeten. Dank jullie wel vrijheidsstrijders, helden, slachtoffers.

Terugkomend op van vandaag, 5 mei, Bevrijdingsdag: ik weet niet hoe het bij jou is maar ik weet als Koerdisch-Nederlander heel goed hoe het is om niet in vrijheid te kunnen leven. Tot eind jaren ’80 wist ik niet eens dat ik van Koerdische origine ben. Op de basisschool kreeg ik elke dag te horen dat we allemaal Turk waren, Turk zijn is een gunst van Allah.

Vijf dagen per week moesten we op het schoolplein het Turkse volkslied zingen. Koud of warm, regen, sneeuw, we moesten het doen. Als Koerdische kinderen deden we ons best om Turk te zijn. Soms vroeg ik me stiekem af, waarom ik niet zo mooi Turks sprak als de meester. Uitgescholden, geslagen worden in het Turks, deed geen pijn want het was in het Turks. Turken en Turks waren heilig verklaard door de schoolmeesters.

Soortgelijke fascistische praktijken maakten de Koerden in Iran, Irak en Syrië ook mee. Het Iraanse regime hangt nog dagelijks Koerdische kinderen op omdat ze durven voor hun Koerdische identiteit op te komen. In Irak hebben ze autonomie en zelfs dat geeft geen garantie en veiligheid van een onafhankelijk Koerdistan. In Syrië en Rojava hebben de Koerden met man, vrouw en kind gevochten tegen de islamitische terroristen, er zijn duizenden slachtoffers gevallen. De partijen AKP en MHP hebben van Turkije en Koerdistan een open gevangenis gemaakt. Duizenden onschuldige burgers, journalisten, kinderen, vrouwen, denkers zitten vast. Het Turkse regime bezet samen met islamitische extremisten de stad Efrin.

Daarom betekent Bevrijdingsdag voor mij veel meer dan zomaar een dag. Wees zeer zuinig op de vrijheid. Koester, omarm de democratie. Gun je medemens, de natuur ook de vrijheid. Vergeet het niet: vrijheid is niet vanzelfsprekend.