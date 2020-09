Korte column: Het is klare taal van Ursula, visionair, warm, idealistisch en kordaat met een ambitieuze belofte.

Ik ben een voorstander van het verwijderen van mannen uit de politiek. Laat vrouwen het de komende decennia maar doen. Mannen zijn nu al eeuwen met groei, neoliberalisme en kapitaal de toekomst van ons nageslacht aan het verzieken. Ongelijkheid en uitputting van de aarde ten gunste van 0,1% van de wereldbevolking.

In Nieuw Zeeland hebben ze de Jacinda Ardern die door CNN werd bestempeld als een “voorbeeld in leiderschap”. Ze leidde haar land perfect door de coronacrisis. Halima Yacob moeder van 5 leidt met succes de Aziatische voorbeeldstaat Singapore. In België lukte het alleen Sophie Wilmès de natie aaneen te smeden na een absolute recordtijd formeren. Door de Belgische schrijver Erwin Mortier uitgeroepen tot een “onwillige leider op eenzame hoogte”.

Maar waarom deze naar seksisme ruikende hartenkreet? Omdat ik vandaag de volledige tekst van de Staat van de Unie heb gelezen van Ursula von der Leyen. Een proeve van bekwaamheid van een visionaire president van onze Europese unie.

Een kern uit de meer dan 8000 woorden tellende speech: “Dit is NexGenerationEU. Dit is onze kans veranderingen zelf vormgeven in plaats van deze te ondergaan.”

Ze heeft een nieuw plan voor Europa dat ze de komende weken zal onthullen en waarin ze wil “bouwen aan de wereld van morgen.” “De meest dwingende reden voor snelle actie is de toekomst van onze kwetsbare planeet.”

Het is klare taal van Ursula, visionair, warm, idealistisch en kordaat met een ambitieuze belofte die gaat over een duur programma om ons sterker en anders uit de crisis te laten komen. Tegen racisme, tegen uitbuiting van de planeet en voor innovatieve veranderingen van onze maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren het aan corrosie onderhevige Europese moloch uit de modder zal trekken.

Een minuut voor twaalf: lang leve het vrouwelijke element in de politiek