Dit weekend probeerden de plastic recyclers hun imago een beetje op te poetsen in het NRC. Het moest maar eens afgelopen zijn met te worden weggezet als bermpaaltjes- of vulleszakproducent. Belangrijkste reden dat deze sector in de problemen zit, is nu eens niet de coronacrisis, maar de gekelderde olieprijs. Eerst was hergebruikt plastic een stuk goedkoper dan gewoon plastic. Door het wereldwijde gemanipuleer met de olieprijs is nieuw plastic even goedkoop.

Natuurlijk zijn er wel wat beren op de weg zoals bijvoorbeeld dat veel gemeenten het plastic niet meer gescheiden ophalen. In mijn woonplaats Rotterdam kon je plastic eerst nog naar het Milieupark of de Retourette brengen. Die laatste plek was een fantastisch initiatief waar je al je afval gescheiden moest aanleveren. Zelfs het plastic onderverdeeld op soort. Maar de Retourette kreeg plotseling geen subsidie meer van Rotterdams ‘progressieve’ college omdat het zoveel rommel gaf! Ook het milieupark heeft geen container meer voor plastic afval. Je moet het ‘gewoon’ bij het huishoudelijke afval doen want het afvalverwerkingsbedrijf kan het plastic daar uithalen. Hm… interessant, met een plasticmagneet? Ik heb sowieso al niet al te veel vertrouwen in het afvalbeleid van Rotterdam. Ze gooiden jarenlang het gescheiden afval weer bij elkaar omdat ze een contract hadden met een Duitse afvalverbrander en een boete kregen als ze de afgesproken kilo’s niet konden aanleveren.

Ik ben zelf betrokken bij de productie van een design zeepbakje van hergebruikt plastic. Je kan er zeep mee raspen om zelf je (af)wasmiddel te maken. Bij de productie hebben we gemerkt hoe het hele plastic recyclen nog in de kinderschoenen staat. Als je bijvoorbeeld plastic wil in 9 pasteltinten en met een bepaalde hardheid, lijkt eerst alles onmogelijk. Er moet nog veel worden ontwikkeld.

Grootste probleem is dat er zoveel soorten plastic zijn en dat het te veel werk is om die allemaal te scheiden. Of eigenlijk moeten we er helemaal van af en overgaan op organische alternatieven die wel afbreekbaar zijn. Vooralsnog kunnen we dan zolang dat er nog niet is nog jarenlang het bestaande plastic hergebruiken.

Een minuut voor twaalf, hoog tijd voor verandering.