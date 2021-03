Sinds de val van het communisme is er geen tegenmacht meer die het kapitalisme in bedwang houdt. De aanname van de sociaaldemocraten dat de rede en ratio dit zouden kunnen, is niet valide gebleken. Gevolg hiervan is dat het kapitalisme de democratie terzijde heeft geschoven en zoals ik al eerder heb verkondigd, het kapitaal zijn eigen wereld buiten de macht van democratieën heeft geconstrueerd, in de vorm van onaantastbare belastingparadijzen, waarvan Nederland er een is. De feodale kastelen en forten van weleer bestaan dus weer, maar nu louter financieel.

Een goed voorbeeld van het falen van de ratio en gemanipuleerde markt is de door de VVD opzettelijk kapotgemaakte woningmarkt, die nu een prooi dreigt te worden voor de roofridders, want hedgefunds zijn niet anders dan roofridders, die massaal woningen opkopen, tezamen met een prins met een bril als een racebaan. Feodaler kan het bijna niet.

Wat ik me afvraag is hoe kan het dat het ABP nooit is gedwongen in huurwoningen te beleggen. Daarnaast is het eigenwoningbezit gestimuleerd ten koste van de huurmarkt, hetgeen is betaald door de niet-huizenbezitters, waardoor de helft van Nederland het momenteel geen kloot kan schelen wie er de baas is zolang dat maar niet gaat ten kostte van de stijging van de huizenprijzen en de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast vallen oude mensen vaak voor schijnzekerheid en speelt daarom de vergrijzing ook zeker een rol in de verrechtsing. Maar ook getolereerde “verhuftering” is een boosdoener van wat er nu speelt.

Ik weet me nog een programma van Blik op de Weg te herinneren waar een ondernemer, die beboet was, uitlegde dat hij niet had hoeven te betalen, omdat hij de ijking van de snelheidsmeter in twijfel had getrokken. Zijn argument was, ik ben ondernemer en ik vind altijd wel iets om er onderuit te komen. Mijn conclusie was toen dat voor zogenaamde ondernemers de regels er alleen voor de ander zijn maar dat geldt ook voor ultrarechts en de boeren.

Mensen in Nederland vertrouwen erop dat de overheid hen tegen plagen, rampen en gevaren zal beschermen, op basis daarvan onderwerpen ze zich aan wetten. Het contrat social heet dat, maar dat heeft geen waarde meer.

Er is een Matrix-wereld ontstaan waarin anonimiteit, absolute intransparantie en bizarre graaizucht de boventoon kunnen voeren. Het resultaat begint zich duidelijk af te tekenen. Ik gruw van deze wereld waar de top van de samenleving wordt gevormd door huisjesmelkers, speculanten, ondernemers zoals bovengeschetsten en ordinaire BN’ers, hun advocaten en het belastingvolk dat hen bijstaat.

Artsen, rechters leraren journalisten kunnen zich geen huis meer veroorloven tenzij ze mee hebben gespeculeerd of een jubelton kunnen gebruiken. Succes hangt niet meer af van hoe belangrijk je vak voor de samenleving is, maar alleen van hoe je het op de woningmarkt hebt gedaan. Dat lijkt me toch een dodelijke constatering voor een maatschappij, die het toch ook van draagvlak en reciprociteit moet hebben. Helaas heeft de politiek weinig tot geen oog voor deze gevaarlijke ontwikkeling, een enkele partij daargelaten.

Wie, o wie gaat de tegenmacht organiseren. Hooguit de vakbeweging, dezelfde vakbeweging die door Zalm c.s., u weet wel hahaha Zalm, als achterhaald werd weggezet. Maar met haar huidige verdienmodel van geen rotzooi trappen gaat dat niet lukken. Het enige dat gelukkig wel achterhaald is, is het frauduleus handelen door onze vrolijke Gerrit Zalm waarvoor hij nu eindelijk, waarschijnlijk alsnog, vervolgd gaat worden.

Met een loopjongen van het kapitaal als premier, vrees ik dat de politieke partijen niet meer in staat zijn het kapitaal te disciplineren op basis van de ratio en dat kan heel nare en zeer ongewenste consequenties leiden. Met een quote uit een Volkskrant artikel van Huub Buijssen sluit ik af:

“Tenslotte is kiezen voor eerlijk delen ook in het belang van de happy few. Alleen zo kunnen ze voorkomen dat de ongelijkheid in de samenleving zodanig toeneemt dat de zeer grote groep van mensen die minder fortuin hadden in hun leven, het op zeker moment niet langer meer pikt en op brute wijze hun deel gaat opeisen.”

Het is maar dat u het weet.