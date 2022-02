De VVD wil een fors uitstel verlenen van maximaal twintig jaar voor onbetaalde belastingschulden. Schulden bij ondernemers, inclusief een grote groep zzp’ers die zijn ontstaan als gevolg van de coronapandemie en de lockdowns. Deze zeer langdurige betalingsregeling is als een tegemoetkoming bedoeld voor de vele zwaar gedupeerde ondernemers die door de verplichte corona maatregelen hun zaken die normaal konden exploiteren.

Deze wel zeer ruimhartige voorgestelde betalingsregeling doet de vraag rijzen of dit voorstel wel genoeg doordacht is en recht doet aan alle door corona gedupeerde ondernemers? Zoals bijvoorbeeld de groep ondernemers die bij voorrang hun belastingschuld gewoon hebben betaald en deze hebben gefinancierd door leningen. Van hun bank of van familieleden. Nadat ze eerst hun eigen privévermogen daarvoor volledig hebben gebruikt. Hoe worden deze ondernemers dan tegemoet getreden voor het feit dat ze hun belastingschuld voorrang hebben gegeven boven andere schuldeisers?

Bijvoorbeeld de schuld aan hun huurbaas of aan hun leveranciers. Die onder gebruikmaking van de normale wet en regelgeving heel snel het faillissement kunnen uitlokken met hun niet betaalde direct opeisbare vorderingen op deze groep ondernemers. Het voorgestelde uitstel is dan ook veel te algemeen en onvoldoende doordacht op zeer onrechtvaardige bijwerkingen voor een grote groep ondernemers en zzp’ers die voorrang hebben gegeven aan het betalen van hun belastingschulden.

Een ander nadeel van het voorstel is de rente die over het uitstel moet worden betaald. Welke rentevoet is voor zo’n uitstel redelijk te achten? Een te hoge rente geeft problemen. Maar een te lage of helemaal geen rente berekenen, ook!

Daarnaast heeft een faillissement ook in economische zin een duidelijke functie. Het haalt in zijn algemeenheid de niet levensvatbare bedrijven van de markt. Door corona is dat belangrijke economische signaal deels buiten werking gesteld. Als gevolg van allerlei begrijpelijke steunmaatregelen en de verplichte lockdowns.

Ik zie dit VVD-voorstel dan ook primair als goedkope verkiezingsstunt om ondernemers aan zich te kunnen binden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mocht ik me daarin vergissen en is het echt serieus bedoeld dan getuigt dat voor de zoveelste keer opnieuw van incompetentie bij politici die hun eigen baantje belangrijker vinden dan het belang van alle gedupeerde ondernemers.

Dit ondoordachte voorstel zorgt niet voor een oplossing voor alle gedupeerde ondernemers. Wel voor veel problemen erbij! Zoals hiervoor is aangegeven.

Hoogste tijd om door experts een goed en doortimmerd plan te ontwikkelen waarin kwijtschelding, uitstel van betaling, faillissement en schuldsanering als mogelijke oplossing voor specifieke groepen gedupeerde ondernemers, geheel of deels in zijn opgenomen. Om een meer op maat gesneden voorstel te kunnen doen welke ook met een breed draagvlak onder alle gedupeerde ondernemers uitvoerbaar is te achten.

De samenleving is al meer dan genoeg verdeeld. Daar hoeft geen nieuwe splitsing tussen groepen door corona gedupeerde ondernemers en zzp’ers nog eens bij. Het vertrouwen in de politiek is al laag. Op een ondoordachte verkiezingsstunt van de VVD zit niemand in Nederland te wachten!