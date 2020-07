Velen wonden zich op over de motie van afkeuring die de Eerste Kamer onlangs tegen minister Ollongren aannam. Ook buiten de kringen van de regeringscoalitie. Termen als staatsrechtelijke coup vielen daarbij.

Of je het hiermee eens bent of niet, de verontwaardiging van columnisten en anderen hierover is buitenproportioneel vergeleken met hoe zij omgaan met het dossier KLM-Schiphol-Lelystad. Minister Hoekstra die KLM-aandelen kocht en daarvoor wettelijk toestemming moest vragen bij de Tweede Kamer, maar dat naliet. Een coup?

Het beleid? Al jaren met metingen van geluid en uitstoot sjoemelen, liegen of ontkennen. Recente signalen negeren die aangeven dat er minder dient te worden gevlogen en dat vliegtickets duurder moeten worden. Suggereren dat de KLM en Schiphol cruciaal zijn voor de bereikbaarheid van ons land, terwijl de meerderheid van de passagiers slechts overstapt en nooit de Nederlandse bodem betreedt. Voor het blok zetten: minder nachtvluchten, dan eerst Lelystad Airport open! Vliegen moet nu eenmaal van Rutte en Van Nieuwenhuizen. Daarvoor zetten zij alle middelen in.

Want wat antwoordde RIVM-viroloog Van Dissel toen hem werd gevraagd waarom in een vliegtuig de anderhalve meter niet hoeft te worden gehandhaafd en in de trein wel? ‘Ik kan me voorstellen dat het ingewikkelder is om dat in vliegtuigen aan te kunnen houden, om toch nog tegen redelijke prijzen te kunnen vliegen.’

‘Redelijke prijzen,’ met deze observatie beweegt Van Dissel zich ver buiten zijn vakgebied. Een zogenaamd onafhankelijk onderzoeker als buikspreekpop. Waar bleef de verontwaardiging hierover?

Bescherm inspecties per wet tegen inmenging van de overheid, betoogde de voorzitter van de Inspectie Leefomgeving & Transport. Dat geldt kennelijk ook voor het RIVM. En pak hem beet, het CPB.