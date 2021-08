Waardig afscheid van KLM

Aan het raam bij de vleugel tuur ik naar het opstaande stuk aan het uiteinde ervan. ‘KLM’ staat er in vertrouwd zwembadblauw. ‘Hoe lang nog?’, vraag ik me af, denkend aan KLM-topmannen die hun tanden bloot lachten op voorpagina’s van De Telegraaf. Als Hollands trots een hoogtepunt vierde, schitterden de drie letters steevast in chocoladeformaat. Begin jaren tien, de tijd van het gedoogkabinet met PVV, leek de luchtvaartmaatschappij toekomst te hebben. De zonnebankbruine CDA-prins Camiel Eurlings toonde zijn hagelwitte gebit boven een kakelvers contract als topman.

Camiel bleek een duistere prins, en corona moest nog komen. Mijn vlucht van Zürich naar Amsterdam, op deze vrijdagavond in het tweede virusjaar, is waarschijnlijk de laatste met de Koninklijke. Ons toestel arriveert laat bij de gate, mijn stemming is prikkelbaar. Dit verandert op slag wanneer kapitein Froukje zich meldt door de intercom. Opgewekt, kraakhelder communicerend, neemt ze me bij de hand. “We vliegen gewoon wat harder”, besluit ze. Ik stel me gezagvoerder Froukje kaarsrecht in haar stoel voor, trefzeker en soeverein allerlei meetinstrumenten bedienend.

Met een noodgang jakkeren we kort daarna over wolkenpartijen. In de weidsheid van dit landschap komt mijn mondkap me bedreigend voor. Twee spuiten in de arm, nog immer gemuilkorfd. Bovendien vlieg ik terug naar een land vol medische betutteling, waar tegelijkertijd minderjarigen op straat worden vermoord. Voordat zwartgalligheid me in de houdgreep neemt, klinkt opnieuw de stem van Froukje. Ze heeft de vertraagde minuten ingelopen, we landen keurig volgens schema.

Pieter Elbers is de huidige CEO van KLM, hoewel in 1978 de eerste dame piloot werd, heeft hij geen vrouwelijke voorgangers. Progressieve pleidooien hier verandering in te brengen, kunnen me gestolen worden. Maar totdat Ryanair de blauw-witte vogels definitief de das omdoet, moet Froukje aan het roer. Waardig zal zij een stuk Nederland dat allang niet meer bestaat begraven.