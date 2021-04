In Duitsland heeft de politiek gesproken. Flexkrachten in het vlees moeten in dienst komen van de slachterijen. Maar liefst 40.000 flexkrachten zijn nu in vaste dienst genomen. Het kan dus wel! Ook een bedrijf als Vion, die zowel groot is in Nederland als in Duitsland, heeft zijn personeel bij onze oosterburen zien verdubbelen doordat ze in ongeveer vier maanden 3500 mensen hebben moeten aannemen.

Cao wordt niet nageleefd

Maar volgens de heer de Jonge, de baas van Vion die zowel voor Nederland als Duitsland verantwoordelijk is, is dat in Nederland niet nodig. Want we hebben hier een cao!

Het punt is dat we wel een cao hebben maar dat is de afdeling theorie. De praktijk leert ons dat de cao helemaal niet wordt nageleefd. De migranten werken hier vaak in de laagste schaal 6 dagen in de week en maken wel 60 uur. Het is niet voor niets dat er arbeidsmigranten zijn die het harde werken alleen kunnen volhouden als ze stimulerende middelen gebruiken. Daarmee plegen ze roofbouw op zichzelf, maar worden daar feitelijk toe gedwongen door de werkomstandigheden waarvoor hun baas verantwoordelijk is. Iedereen weet dat het werk veel te zwaar is om structureel 45 tot 50 uur te doen. Toch gebeurt het. Alleen op die manier houdt de migrant er nog wat aan over. Want van circa 11 euro bruto per uur minus allerlei kosten zoals betalen voor het busje en de huisvesting hou je met een normale 36-urige werkweek te weinig over om van te leven. Dus extra uren maken is het devies. En ja, dan liever via het uitzendbureau zodat je ze de 6e dag gewoon 100 kilometer verderop aan het werk zet.

Duitse methode

Dat lukt allemaal niet als je de mensen in eigen dienst neemt. Want dan komt het echte probleem aan de orde en durven mensen ook veel beter voor zich zelf op te komen. Het echte probleem is dat het uurloon te laag is en dat de mensen doordat ze uitzendkracht zijn niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar dat willen de werkgevers niet. Want het draait om geld verdienen en zoveel mogelijk productie voor de export maken. En dat er twee weken geleden twee werknemers in het vlees van 36 jaar en 43 jaar dood neervallen, ja, dat is toeval. Dat weet toch iedereen?

Wij gaan donderdag 15 april, in een bestuurlijk overleg met ministers, werkgevers, uitzenders en andere betrokkenen, pleiten voor de Duitse methode. In vaste dienst, zodat arbeidsmigranten een menswaardig loon krijgen en in menswaardige omstandigheden kunnen leven.