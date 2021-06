In de negentiende eeuw was men nog woke genoeg om het gevaar van de roomse leer in te zien.

Het zijn drukke tijden, zeker met die Somaliër in Würzburg. Tegelijk is iedereen aan vakantie toe. Toch zijn sommige dossiers zo wezenlijk dat men zich er niet aan kan onttrekken ook al is men aan het pakken voor vertrek naar de zonbestemming. We hebben Bente Becker, Geert Wilders, Joost Eerdmans, Thierry Baudet en al hun twittervolgers node gemist, nu die trieste geschiedenis naar voren is gekomen over de vondst van 750 kinderlijkjes bij voormalige internaten in Canada, die gedreven werden door katholieke ordes en congregaties. Kinderen van inheemse ouders – First Nations wensen ze tegenwoordig genoemd te worden – moesten daar verplicht naar toe om ontdaan te worden van hun eigen taal en cultuur.

Het lijkt allemaal het topje van de ijsberg en niemand is ooit voor deze massamoord ter verantwoording geroepen. Dit alles doet denken aan de nonnen die niet alleen in Ierland maar naar is gebleken ook bij ons weerspannige meisjes opsloten. Zij moesten zich in wasserijen helemaal een ongeluk werken. Soms zaten ze een leven lang vast.. Dan hebben we het nog niet eens over de seksschandalen rond geestelijken en minderjarigen.

Nooit horen we Bente Becker, Geert Wilders, Joost Eerdmans, Thierry Baudet en al hun twittervolgers zeggen dat dit allemaal komt door het katholicisme. En dat die papofascistische leer de olifant in de kamer is, die links weigert te zien.

Niemand uit die kringen zou er naar talen als ik vervolgens opstond om met verwijzing naar Bijbel, kerkelijk recht en officiële catechismus aan te tonen dat het misdadig gedrag in die kloosters en de bandeloosheid van geestelijken juist niets te maken heeft met het katholicisme. Dat de woorden van Jezus en de katholieke geloofsleer juist het omgekeerde inhouden. Dat de eerste paus die missionarissen richtlijnen gaf, Gregorius de Grote al aan het eind van de zesde eeuw benadrukte dat de talen en culturen van te bekeren heidenen juist moesten worden gerespecteerd. Dat je wel moest proberen die waar mogelijk een christelijk tintje te geven. Dat op die manier de terugkeer van het licht eind december in verband werd gebracht met de geboorte van onze Verlosser en vruchtbaarheidsrituelen in de lente met Zijn verrijzenis uit de doden.

In dat geval zou Angela de Jong daar geen boze regels aan wijden in het AD. Ook Wierd Duk zou zwijgen. Niemand zou opstaan om te wijzen op de listige praatjes waarmee ik schoon probeer te wassen wat in de kern smerig is. Geen mens zou zeggen dat in ons midden honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen wonen, die de Nederlandse normen en waarden principieel afwijzen. Kijk maar eens hoe ze eeuwenlang die paters, kapelaans, broeders en nonnen uit de wind hebben gehouden. Katholieken mogen dan tegenwoordig de kerk niet meer platlopen, maar voor het religiedebat blijven zij immuun. Op hun preekstoelen zie je steeds meer geestelijken van buiten de EU. Die worden hier allemaal maar binnengelaten zonder dat je weet wat ze de gelovigen op huisbezoek allemaal inprenten. Vergis je niet: ze vormen de Nederlandse tak van een wereldwijde centraal geleide godsdienst met 1,2 miljard aanhangers, die hun eigen zogenaamde geweten boven de nationale wetten plaatsen en hun gemeenschap aanduiden als het mystiek lichaam van Christus!

In de negentiende eeuw was men nog woke genoeg om het gevaar van de roomse leer in te zien. Nu niet meer.

Waarom toch? Hoe zou het toch komen dat je ze niet hoort, Bente Becker, Geert Wilders, Thierry Baudet, Joost Eerdmans en al hun twittervolgers?

Ik kan er met mijn verstand niet bij.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.