Woensdag was op twitter de hashtag #Ikdoenietmeermee trending. Ik vind deze hashtag nogal kinderachtig en respectloos. De maatregelen zijn er immers niet voor niets. We doen dit om de kwetsbaren te beschermen,aldus Rutte. Ik ben een van die kwetsbaren.

Omdat ik het onbekende syndroom 22q11ds heb, is mijn gezondheid kwetsbaarder dan van een ander. Ik ben me hier erg van bewust en ben dan ook voorzichtig met de activiteiten die ik onderneem. Ik weet niet wat voor effect het virus op mijn gezondheid zal hebben. Juist het feit dat je niet weet hoe je lichaam erop reageert, is wat het virus onvoorspelbaar maakt.

Iemand die gezond is en niet in de risicogroep valt, zal eerder wat meer dingen kunnen ondernemen dan iemand die kwetsbaar is. Dat is prima, dat verschil is er. Desondanks voel ik me onzeker en angstig als ik dan bijvoorbeeld boodschappen ga doen of naar het zwembad wil gaan en een ander zich niet aan de regels houdt. Ik weet niet waar deze persoon geweest is en of die het virus bij zich draagt. Dat staat immers niet op je voorhoofd geschreven.

Dat zijn dingen waar ik veel moeite mee heb de laatste maanden. Ik durf bijvoorbeeld niet meer te gaan winkelen in de stad want daar is te weinig ruimte en zekerheid om afstand te houden van elkaar. Wat dat betreft vond ik de lockdown tijdens april-mei veel overzichtelijker. Je kon en mocht gewoon niks. Daarnaast werd er veel meer rekening met elkaar gehouden dan nu. Nu iedereen weer van alles onderneemt en veel mensen zich niet meer aan de regels houden vind ik de situatie onvoorspelbaar en ingewikkeld. Wat kan er wel en wat niet?

Als bekende mensen dan met de hashtag #Ikdoenietmeermee komen, is het helemaal onduidelijk voor veel mensen. Het brengt verwarring en onrust, dit terwijl het virus nog lang niet weg is. Het is zelfs weer volop aanwezig. Op dit moment met zo’n statement komen is onverantwoordelijk. Wat mij vooral tegen de borst stuit is dat juist de kwetsbaren hier enorm veel last van hebben. De ouderen die maanden opgesloten hebben gezeten en mensen zoals ik die een kwetsbare gezondheid hebben.

Daarom doe ik wel mee!