Sinds een kleine twee jaar wordt het Centraal Orgaan Asielzoekers geleid door Milo Schoenmaker, voormalig burgemeester van Gouda. De man is lid van de VVD en je weet dat je van iemand op zo’n functie dan krankzinnige dingen kunt verwachten. Schoenmaker stelt niet teleur. Donderdag stelde hij in de Volkskrant voor, in zijn momenteel bij lange na niet gevulde centra, ruimte te maken voor bijstandsmoeders en hun gezinnen. Die moeten natuurlijk wel het veld ruimen als de asielzoekersstroom aanzwelt, maar ach, dat weet je altijd een paar maanden van te voren.

Op deze manier wordt volgens Schoenmaker en beetje soelaas geboden aan Nederlandse woningzoekenden. Tot nog toe zijn gemeentes verplicht asielgerechtigden bij voorrang sociale huurwoningen toe te wijzen. Ook nu de wachttijden voor zo’n huis steeds langer worden. Ook nu sommige gemeentes, zoals het in dit opzicht weerzinwekkende Rotterdam, nog steeds betaalbare woningen afbreken omdat het zo ook al genoeg mensen met een laag inkomen onder de burgers telt.

Onder normale omstandigheden is het wel een goed plan asielgerechtigden snel te huisvesten. Een eigen woonplek is van wezenlijk belang om met succes in een nieuwe samenleving te integreren. Maar de omstandigheden zijn niet normaal. Daar hebben de kabinetten Rutte voor gezorgd. De woningnood is ongeveer net zo groot als in 1945. Van een centrale regie is geen sprake meer. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is wegens zogenaamde overbodigheid opgeheven. Tegenover de woningnood plaatsen de verschillende bestuurslagen in Nederland voornamelijk gelul en gesteggel. Daarom is het in het Nederland van nu extreem moeilijk de woningmarkt te betreden. Schoenmaker geeft met zijn bizarre plan voedsel aan de door rechts graag verspreide leugen dat die asielzoekers een zware druk zouden uitoefenen op de overbelaste woningmarkt. Dat is niet het geval. Het maakt nauwelijks iets uit. Zo ernstig is de situatie al. De politiek heeft het toch echt zelf gedaan met een mix van domme maatregelen.

Toch is er geen enkele reden asielgerechtigden van de huisvestingsproblematiek te vrijwaren. Ze is momenteel onverbrekelijk verbonden met het Nederlanderschap. Hele gezinnen zwerven van opvang naar opvang. Mensen slapen in hun auto. Kinderen blijven weer tot hun dertigste bij papa en mama. Ouders zien hoe hun kinderen enorme bedragen bieden voor kleine woningen in de hoop dat de prijzen eeuwig doorstijgen en de rente altijd minimaal blijft. Dat is de realiteit.

Asielzoekers zouden van te voren moeten weten dat je in Nederland maar heel moeilijk en waarschijnlijk alleen tegen torenhoge bedragen aan een woning komt. Dat heet nou het delen van lief en leed met je medeburgers. Ze hebben allemaal van wijlen Cruyff gehoord. Elk nadeel heb zijn voordeel maar elk voordeel heb ook zijn nadeel. Leven is kiezen.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen evenmin als de kwestie rond het Groninger aardgas.