Waarom mogen slijterijen wel open en de boekwinkels niet?

Drank is een product dat zich er uitstekend toe leent om aan huis te worden bezorgd. De flessen passen in kratten en dozen. Pakketten voor de afzonderlijke consument zijn niet al te groot en niet al te zwaar. Je kunt ze ook gemakkelijk zelf aan de deur van de leverancier ophalen. Wat dat betreft is er geen verschil tussen slijters en boekverkopers.

Toch zijn in het kader van onze lockdown de slijterijen open en de boekhandels gesloten. Kennelijk beschouwt de regering drank als essentieel en lectuur niet.

Dit getuigt van een onbeschaafde instelling. Het zou natuurlijk een schande zijn als het kabinet en zijn adviseurs daar een politieke reden voor hadden. Bijvoorbeeld dat het lezen van teksten gevaarlijk is omdat het tot nadenken aanzet, waaraan wij geen behoefte hebben in deze tijden van handhaving en gehoorzaamheid.

Het is erger: de regering is tot deze keuze gekomen uit onverschilligheid. Het kan de ministers gewoon niets schelen dat de culturele sector te gronde gaat. Ze hebben onwillekeurig de slijterijen open gelaten en de boekhandels gesloten. Het gebeurde uit desinteresse voor een wezenlijke behoefte van veel mensen. Daar hebben de bewindslieden gewoon niet aan gedacht.

Nogmaals: flessen drank lenen zich er uitstekend toe om online te worden besteld, thuis bezorgd of afgehaald. Wat dat betreft is er geen verschil met boeken en tijdschriften.

Niet dat nu op stel en sprong de slijterijen op slot moeten maar geef dan ook een beetje ruimte aan het geestelijk voedsel. Open de boekhandels. Doe het nu. Nog voor kerstmis.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Luister naar het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.