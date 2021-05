“Waakt en bid, want gij kent dag noch uur”. Je zou denken dat men juist in het zwaar christelijke Bunschoten graag te pas en te onpas aan dit belangrijke woord van Jezus wordt herinnerd Niet alleen vanaf de kansel maar ook in het dagelijks leven. Dat is niet meer zo. Het gemeentebestuur legt beperkingen op aan het klokgelui tijdens begrafenissen. Dat mag binnenkort alleen nog maar als de stoet van de Catharinakerk naar de begraafplaats vertrekt en niet meer voor het begin van de de rouwdienst .

Het aantal uitvaarten neemt namelijk toe. Je mag drie keer raden waarom. En omwonenden hebben geklaagd. Daar gaat de zoveelste die vanwege de maatregelen in eenzaamheid is gestorven.

Burgemeester Melis van der Groep hoopt dat door deze maatregel de overlast afneemt.

Als iets dergelijks zelfs in Bunschoten gebeurt, als zelfs dáár paal en perk wordt gesteld aan de maanroep van de dood omdat die als hinderlijk wordt ervaren, dan is Nederland drastisch aan het veranderen.

Dat heeft niets te maken met een veranderende geest onder de bevolking. Het komt door de mentaliteit van de boven ons gestelden. Vroeger had het gemeentebestuur van Bunschoten-Spakenburg de schouders opgehaald over het gezeur van een paar wegkijkers die niet teveel herinnerd willen worden aan het lot dat ons allen wacht. Nu wordt er naar ze geluisterd. De burgers mogen niet verontrust worden. Houd ze in hun zelfvoldane dommel. Maak ze niet wakker. Stop de klok want daar schrikken ze van. Kijk maar er zijn klaagmails binnen gekomen.

Eenzelfde verschijnsel zien we bij de Publieke Omroep. Daar haalt netmanager Remco van Westerloo Andere Tijden van de buis om meer ruimte te maken voor programma’s als Showcolade. Het publiek mag niet verontrust worden. Anders gaat het misschien miepen. VPRO Boeken en Vrije Geluiden waren al eerder geliquideerd. Het time slot van laatstgenoemd programma werd de eerste tijd na de opheffing ingevuld door André Rieu met zijn orkest. Nu zitten er Nick en Simon.

Licht verteerbaar moet het zijn. Geen zware kost. Geen al te gekruide gerechten. Net als de klok in Bunschoten geven juist de programma’s die nu onder vuur liggen, wel eens een verontrustende blik op de werkelijkheid. Remco van Westerloo meent blijkbaar dat je daarmee vooral jongeren, althans personen van beneden de 49 wegjaagt.

In Oegstgeest salueren gemeentepolitici, met name van het CDA beleefd, als sommige bewoners van de dure buurt liever geen asielzoekers zien passeren. Wie daar eng van wordt, krijgt bij hen meteen gehoor.

De doodsklok mag niet teveel luiden. Nederland is niet drastisch veranderd. Het wórdt drastisch veranderd en wel door hooggeplaatsten die zelf de ogen liever voor de werkelijkheid sluiten. Anders nam men ook wel maatregelen tegen de overlast van het Muziekfeest op het Plein. Maar daarvoor liggen de vergunningen al klaar. Voor de heuglijke dag die komen gaat.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.