VVD-leider Mark Rutte en zijn D66-collega Sigrid Kaag hebben gisteren formeel de opdracht gekregen samen een aanzet voor het regeerakkoord te schrijven. Ongetwijfeld zullen daarin allerlei heikele thema’s aan de orde komen, zoals het klimaatprobleem, het stikstofprobleem, het woningmarktprobleem, het arbeidsmarktprobleem en nog heel wat problemen meer. Maar uiteindelijk draait het allemaal om de vraag: wie gaat met wie deze problemen het hoofd bieden?

De keuze is overzichtelijk, wat niet wil zeggen makkelijk. De eerste mogelijkheid is dat er een coalitie komt van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Aanvankelijk wilde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers absoluut niet in een kabinet stappen dat Rutte als premier heeft, maar inmiddels laat hij zijn onverbiddelijke ‘nee’ steeds meer varen. Segers ligt al min of meer op zijn rug met zijn pootjes omhoog en in zijn bekje een enorme meloen. Mocht het commando ‘Doorslikken!’ volgen, dan is een voortzetting van de bestaande regering spoedig een feit.

Maar het is nog de vraag of dat commando er ook komt. Wel als het aan VVD en CDA ligt, maar D66 voelt helemaal niets voor een hernieuwde samenwerking met de orthodoxe gristenen. Kaag c.s. hebben veel liever PvdA en GroenLinks als regeringspartner. En die twee partijen willen maar al te graag, al weigerden ook zij aanvankelijk te opereren onder leiding van de met chronisch geheugenverlies kampende Rutte. De tijd heeft kennelijk – net als bij Segers – de wonden van amper drie maanden geleden vrijwel onzichtbaar geheeld.

Het grote struikelblok bij deze formatie is dat PvdA en GroenLinks alleen samen tot het nieuwe kabinet willen toetreden. Vanuit hun oogpunt zeker begrijpelijk. De PvdA heeft aan den lijve moeten ondervinden hoeveel zetels je kunt verliezen als je zonder linkse bondgenoot met de VVD in zee gaat. Mocht de PvdA opnieuw in haar eentje bereid zijn te regeren, dan zou de kabinetsformatie waarschijnlijk snel afgerond kunnen worden. Maar de PvdA laat GroenLinks niet los en ook het omgekeerde gebeurt niet. De twee partijen dobberen volgens CDA-leider Wopke Hoekstra rond in ‘een betonnen zwemvest’. Hoe het zwemvest van Wopke zelf eruit ziet zullen we maar niet vragen. Dat is niet van groot belang zolang Hoekstra zich volledig gesteund weet door de almachtige Rutte. Ook die wil immers geen ‘linkse wolk’ in zijn kabinet, zo heeft hij te kennen gegeven.

Waarom VVD en CDA zo bang zijn voor die linkse wolk is mij een raadsel. PvdA en GroenLinks hebben samen slechts 17 Kamerzetels. Dat is dan weliswaar ietsje meer dan het CDA er heeft, het is niet meer dan de helft van het aantal VVD-zetels. In 2012 ging de VVD – die toen 41 zetels telde – regeren met een 38-koppige PvdA-fractie. Dat kabinet – Rutte II dus – zat niet alleen de bijna vijf jaar durende rit uit, de liberalen eindigden bij de verkiezingen van 2017 onbedreigd als grootste. Terwijl de PvdA werd gereduceerd tot het onbetekenende partijtje met 9 zetels dat ze nog steeds is. En dan zouden Mark en Wopke de 17 zetels van de ‘linkse wolk’ niet aankunnen?

Eerlijk gezegd geloof ik daar niets van. Rutte IV wordt geen links kabinet, ook niet als PvdA en GroenLinks er deel van uitmaken. Het wordt gewoon centrumrechts, net als zijn voorgangers. Hooguit krijgt het een heel klein links randje, met het blote oog nauwelijks waarneembaar. Zelfs als je D66 als links beschouwt – dat doet niet iedereen – hoeven Rutte en Hoekstra nergens voor te vrezen. Het kabinet zal de politieke kleur aannemen van de veruit grootste partij. En dat is de VVD.