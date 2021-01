De Europese Unie financiert de grensbewaking van Soedan om mensenhandel in de regio tegen te gaan, met als doel de vluchtelingenstroom naar Europa te beperken. In het geval van Soedan krijgt de Janjaweed directe financiële steun van de EU omdat zij verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de Soedanese grens in het westen en oosten van het land. De Janjaweed is een leger van huurlingen.

Tijdens het regime van Omar al-Bashir werd de steun van de EU onder andere gebruikt om de mensen in Darfur en de Nuba-bergen door de Janjaweed te laten onderdrukken. Na de Soedanese revolutie toen Mohammed Hamdan Daglo, de leider van de Janjaweed, vicepresident van de Soedanese soevereiniteitsraad werd, was de verwachting dat er flinke hervormingen plaats zouden vinden.

Maar schijn bedriegt. De Janjaweed-leider krijgt naast het geld van de EU, ook geld van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voor zijn steun in de burgeroorlog van Jemen. Hij bouwt zo verder aan zijn invloed in Soedan en is door deze financiële injecties bijna machtiger geworden dan het nationale leger. Dat is een gevaarlijke situatie. In het verleden vreesden de Soedanezen de geheime dienst, maar tegenwoordig vrezen activisten voor hun leven als zij door de Janjaweed opgepakt worden.

Op zijn website Monte Carro publiceert een Sudanese onderzoeksjournalist in augustus 2020 zijn eerste rapportage over een Janjaweed-gevangenis in de hoofdstad Khartoem. Hij maakte bekend dat Ammar Alsajad (leider van het Soedanese volkscongres), Osama Mohamed Hassan en Isa Joda Babosh (mensenrechtenactivisten) en anderen daar vastgehouden worden en worden gemarteld. Na deze bekendmaking heeft de Janjaweed leider via zijn woordvoerder excuses aangeboden in wat destijds gepresenteerd werd als een incident en individuele acties van soldaten.

In september 2020 publiceerde Monti Caroo haar tweede rapportage met nieuwe namen van personen die in september 2020 gevangenen werden gezet in de kelders van de Janjaweed legerbasis. In november werd bekend dat Mohammed Abdul Rahaman sinds mei ook vast zit in deze kelders.

Kortgeleden hebben de Janjaweed soldaten die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van het gebouw van de nationale tv, de toegang geweigerd aan Faisal Mohamed Salih, de minister van Informatie en verantwoordelijk voor de publieke zender. Net als in alle andere gevallen bood de leider van de Janjaweed weer zijn excuses aan via zijn woordvoerder en schreef ook deze incidenten toe aan individuele acties. Afgelopen week is Baha Mohamed Nuri (een activist) doodgemarteld in de gevangenis van de Janjaweed.

De vraag is op welke grondwettelijke basis deze mensen zonder proces gevangen worden genomen, worden gemarteld en vermoord. Deze milities hebben namelijk helemaal geen recht om mensen vast te houden, laat staan gevangen te nemen of de doodstraf uit te voeren.

Dit alles gebeurt dus mede met het geld van de Europese belastingbetaler. Wanneer maakt Europa een eind aan het beschamende subsidiëren van deze groep huurlingen? Wanneer komt het eindelijk op voor de mensenrechten in Soedan en stopt het met het meebetalen aan deze wrede praktijken?