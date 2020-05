Stel je voor dat het allemaal waar is van die mondkapjes, wat is dan de onontkoombare conclusie

Het tijdperk van de mondkapjes is wellicht ook voor Nederland aangebroken. Het kabinet staat onder zware druk, aldus NRC, om ze ook voor Nederland verplicht te stellen. De KLM heeft dat al gedaan voor alle passagiers. Met haar traditionele gevoel voor service en haar honderd jaar oude klantgerichtheid zijn die niet bij het bedrijf zelf te betrekken. Men moet er zelf maar aan zien te komen.

Stel je voor dat het allemaal waar is van die mondkapjes: dat je veilig naar kapper, nagelstyliste en andere beoefenaren van contactberoepen kunt, dat de anderhalvemetersamenleving in trein, tram en bus niet nodig is zolang iedereen maar neus en mond bedekt, wat is dan de onontkoombare conclusie?

Dat het mondkapje overal werkt, want tante corona denkt niet: “Verrek mijn gastvrouw zit nu in de tram, binnenblijven is het motto!”

Dat – nogmaals – het mondkapje overal werkt. Als we met deze mond- en neusbedekking vooral de ander beschermen, is iedereen veilig. Of niet soms?

In dat geval was het massaal dragen van mondkapjes het redelijk alternatief geweest voor die noodlottige lockdown. Premier Rutte, minister Hugo de Jonge en hun kornuiten hebben de burgers gedwongen om de economie af te breken terwijl een simpel redmiddel voorhanden was. Niet alleen zij maar ook talloze andere regeringen in de hele wereld. De wetenschapsmensen aan wie zij het oor leenden, gaven kwakzalversadviezen. We weten niet op grond waarvan de hoge omes aller landen ons deze ramp aan huis geleverd hebben. Misschien deden zij het met de beste bedoelingen. In dat geval zijn bestuurders en deskundigen aan een soort collectieve waanzin ten prooi gevallen. Als gevolg daarvan zijn we er de rest van het decennium wel mee bezig om de schade te herstellen. Het betekent dat de huidige generatie politici en bestuurders zo snel mogelijk van het toneel moet verdwijnen. Iedereen in een verantwoordelijke positie die achter de lockdown gekte aanholde, heeft de afgelopen weken voldoende blijk van incompetentie gegeven.

Het is echter net zo goed mogelijk dat een mondkapjesverplichting niet op grond van rationele argumenten en wetenschappelijke adviezen wordt ingevoerd. Het kabinet vaart niet alleen op koers van bewezen kennis over de ziekte maar ook op wat de NRC noemt het sentiment onder de burgers. Het Volksempfinden is een belangrijke maatstok. Kijk maar eens hoeveel mensen er nu al met zo’n mondkapje op straat lopen. De gekte zit hem niet in de lockdown maar in de mondkapjes. Er ligt spin doctor-denken aan ten grondslag, niet alleen hier maar ook in het buitenland. En een elastieken ruggengraat bij veel deskundigen want die weten: experts met onwelgevallige adviezen worden niet gauw nog een keer gevraagd.

En dus staat maar één ding echt als een paal boven water: wie nu een loods met mondkapjes heeft staan van welke kwaliteit ook, wordt schathemeltjerijk.

Als de kogel straks door de kerk is – beeldspraak in dit geval bewust gekozen – kan Nederland misschien aan onze bondgenoot Saoedi-Arabië vragen ontwikkelingswerkers te sturen om Boa’s en politie-agenten te leren hoe je het dragen van gezichtsbedekkend textiel het meest effectief afdwingt.