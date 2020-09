Om dat maar meteen te onthullen, ze zijn allemaal ambassadeur van Omroep Groen. Nooit van gehoord? Klopt, dit nieuwe initiatief van een aantal televisiemakers, waaronder Taco Zimmerman – die ook vinden dat onze laatste minuut voor twaalf is aangebroken – is nog maar net van start.

Ik ken tv-producent Taco Zimmerman al heel lang en zag hem de laatste twintig jaar steeds betere programma’s over duurzaamheid neerzetten. Geen doemscenario’s met angstaanjagende voorspellingen en zonder opgeheven calvinistisch opgeheven vingertje. Positieve programma’s. Zoals Maestro dat bij miljoenen Nederlanders de interesse voor klassieke muziek heeft doen ontwaken. En op Volle Toeren met Ali B. dat bijdroeg aan het begrip voor integratie bij de gemiddelde Nederlander.

Ik heb een afstandsbediening met een uitknop dus ik ga me niet beklagen over het peil van het gemiddelde Nederlandse televisieprogramma. Als ik op een willekeurige avond alle twintig kanalen langs zap, blijf ik maar bij hoge uitzondering steken bij iets goeds tussen alle reality- en spelletjesrommel .

Ik was eindredacteur van het programma Goodies dat in 2008 werd geproduceerd door Taco. Met Antonie Kamerling en Isa Hoes probeerden we op een luchtige manier te laten zien dat duurzaamheid en groene principes niet per se betekenen dat je in een hutje op de hei moet gaan zitten.

Taco blijft volhouden. Als ik hem feliciteer met zijn initiatief komt ie net uit een brainstorm over de programmering in 2022 wanneer Omroep Groen denkt te kunnen beginnen. Ze verzonnen de drama serie “Kouwe Kak, Bio Bak” en een programma met de opgewekte titel “Amersfoort aan Zee”.

“Het lukt gewoon om betekenisvolle televisie te maken voor een groot publiek. Dat blijkt uit de programma’s die we gemaakt hebben. Noem het een pil in de appelmoes zo je wilt,” zegt hij over zijn nieuwe omroep.

Nu zien of het lukt om 50.000 mensen enthousiast te krijgen. Ik ben alvast lid geworden. Hier kunt u dat ook doen (dubbellidmaatschap van een omroep is geen probleem 🙂

Een minuut voor twaalf: hoog tijd voor meer intelligente TV