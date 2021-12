Wat Barneveld kan, kunnen wij beter

De HEER wil dat wij dansen voor zijn aangezicht en het is helemaal niet erg als we dat ongeveer in onze blote kont doen

Voor horeca-ondernemers, evenementenorganisatoren en hun klanten is het een kerstmis vol tranen. Val daarom op de knieën en leg die bijbel voor je neer. Je zult zien dat hij openvalt bij Samuel 2 hoofdstuk 6, vers 14-23. Koning David haalt de Ark des Verbonds op, een rijk versierde kist waar God in aanwezig is.

Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vervulde zich met minachting. De ark van de HEER werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht, en David bracht de HEER brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel mannen als vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis, om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam het tegemoet en zei: “De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!” David antwoordde: “Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor de HEER danste ik! En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.” Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood.

Het is duidelijk hoe wij deze verzen moeten interpreteren: de HEER wil dat wij dansen voor zijn aangezicht en het is helemaal niet erg als we dat ongeveer in onze blote kont doen. Om het moderner dan in oud-testamentische termen te zeggen: honni soit qui mal y pense.

Als wij weer opstaan, die bijbel terugzetten op zijn ereplaats in ons huis, dan is het net of er licht straalt. Horeca-ondernemers en evenementenorganisatoren hoeven slechts een kerkgenootschap te vormen om hun deuren te mogen openen. Maak de Grondwet tot een wapen in de handen van de HEER. Gelovigen genoeg die bereid zijn in navolging van David te komen dansen. De gemiddelde dance outfit lijkt ook geïnspireerd op het tenue van de koning. Bands en DJ’s genoeg.

Wat Barneveld kan, kunnen wij beter. Laat horen en zien vergaan. Voor Hem. Hij wil het. Dat is Zijn perspectief.

