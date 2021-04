De enige manier om de druk op de ziekenhuizen te verminderen is het zo snel mogelijk vaccineren van alle risicogroepen. Zeker nu de politiek lockdowns steeds minder aandurft. Toch moeten zestigplussers die AstraZeneca weigeren wachten tot eerst alle achttienjarigen een prik in de strakke mik hebben. Voor straf blijkbaar.

Dit is een typerend voorbeeld van het gebrek aan doelgericht denken, zoals dat bij de overheid te vaak voorkomt. Men probeert met één maatregel verschillende dingen te bereiken zoals bezuinigen én meer maatwerk leveren. Dan wordt de boel vaak ook nog eens vertroebeld door misplaatste gevoelens van rechtvaardigheid en ideeën over drang. Bij het besluit om weigerachtige zestigplussers achteraan te zetten, komt dit duidelijk tot uiting. Als ze zo lang moeten wachten voor ze weer aan de beurt komen, nemen ze misschien wel AstraZeneca. Anders is het hun verdiende loon. Dat daardoor extra druk ontstaat op de intensive care wordt daarbij uit het oog verloren.

AstraZeneca is in diskrediet geraakt door overspannen reacties van de wetenschap en de overheid op uiterst minimale risico’s. Nu Gezondheidsraad en Hugo de Jonge het vaccin opnieuw aanbevelen, hechten velen daar geen geloof aan. Dat is voorstelbaar omdat de ministers zich keer op keer te kijk stellen als leugenaars die vooral bezig zijn hun eigen straatje schoon te vegen. Daar hoort geen sanctie op te staan.

Dit is echter niet de reden om de zestig plussers toch voorrang te geven. Dat is een andere. Dat is de kern van de zaak: het is een nationaal belang om de druk op de zorg te verminderen. Zestigplussers lopen grote kans ernstige gevolgen van covid-19 te ondervinden. Daarom en uitsluitend daarom moeten ze zo snel mogelijk worden gevaccineerd. Als zij AstraZeneca weigeren, dan maar met iets anders. Het enige wat nu telt, is code Zwart op een afstand te houden. Ik kreeg eens van een Amerikaanse vriendin een foto van een adelaar met felle ogen. Daar stond bij: “Focus: als je op twee konijnen tegelijk jaagt, vang je er geen een”.

Die les moesten ze bij de overheid ook eens leren.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas ook niet.