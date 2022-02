Wat een storm hè! Maar slapen alle dakloze mensen ook binnen?

In Den Haag is de winterkoudeopvang alleen vandaag open, in Utrecht blijft hij dicht.

Door: Janneke Holman en Ilse Raaijmakers

Buiten waaien de pannen van het dak en storten bomen neer op straat, maar het is elke keer maar weer de vraag of alle dakloze mensen met dit weer binnen mogen slapen. Want wie dacht dat als je geen dak boven je hoofd hebt in Nederland ‘altijd wel ergens terecht kunt’, heeft het goed mis. De afgelopen 12 jaar is het aantal dak- en thuisloze mensen verdubbeld. Hoewel het CBS in april 2021 constateerde dat de daling was ingezet, loopt het nog steeds storm bij opvanglocaties in het land.

Het gevolg: honderden mensen slapen op straat. Onder hen ook mensen die geen ‘recht’ hebben op de normale opvang, omdat ze ‘niet-rechthebbend’ zijn: dakloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa, mensen die zijn uitgeprocedeerd of mensen die ‘zelfredzaam’ zijn. Want ja, al slaap je op straat, ook dan kun je in deze kafkaëske tijd als zelfredzaam worden aangemerkt.

Gelukkig zijn we in Nederland zo ‘barmhartig’ dat er in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam in de wintermaanden met de winterkouderegeling wordt gewerkt: als de (gevoels)temperatuur onder nul is, gaat de winterkoudeopvang voor iedereen open, ook voor ‘niet-rechthebbenden’. Wanneer dit is – en dat kan per nacht verschillen – wordt bepaald door de GGD en geldt voor alle vier steden. Op aandringen van lokale politici tijdens storm Ciara in 2020, gaat in sommige steden de opvang nu ook open bij zware storm. Maar dit gaat nog niet van harte: in Den Haag is de winterkoudeopvang alleen vandaag open, in Utrecht blijft hij dicht.

Zo zorgt de winterkouderegeling voor een absurde situatie. We hebben de ruimte om iedereen op te vangen, maar ondertussen staan opvanglocaties in de vier grote steden nachtenlang leeg, wachtend tot de thermometer weer in de min zakt of er een weeralarm wordt afgegeven. Vervolgens moeten organisaties die op straat werken binnen een paar uur vrijwilligers en medewerkers optrommelen, locaties gereed maken en alle buiten slapende mensen zien te bereiken om te vertellen dat ze naar binnen mogen. Een bizar procedé dat zich nu winter na winter herhaalt.

Wat dat betreft waren de lockdowns voor dakloze mensen een zegen. Ineens was er voor iedereen opvang, in hotels, in jeugdhostels en andere locaties. Het resultaat was meteen duidelijk. Mensen vonden weer rust, stabiliteit, ruimte om na te denken over hun toekomst en hulp te aanvaarden. De meerwaarde van een permanente (winter)opvang werd glashelder. Helaas werd deze opvang, tijdelijk betaald door het ministerie van VWS, vanaf 26 januari dit jaar weer afgebouwd. Honderden mensen staan opnieuw op straat.

Dit geeft toch te denken waarom we niet altijd, op z’n minst in de wintermaanden, voor iedereen een bed kunnen regelen. Laten we niet vergeten dat het recht op een dak boven je hoofd een cruciaal mensenrecht is. Bij een welvarend land als Nederland hoort een permanente winteropvang, of het nu vriest, sneeuwt, stormt of niet. Want ook met 5 graden en zware regen mensen op straat laten, is simpelweg inhumaan.

Als steden nu ruimhartige opvang willen regelen, moeten ze dat betalen uit eigen zak. Den Haag koos ervoor om deze winter op eigen initiatief een permanente winteropvang de openen, maar deze zat al snel vol. Veel andere steden wilden de de permanente opvang na het versoepelen van de COVID-maatregelen voortzetten, maar hoefden niet te rekenen om steun van het kabinet. “Ik zie geen aanleiding om deze winter meer middelen ter beschikking te stellen,” was het antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) op vragen van Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) over de voortzetting van de opvang. Daarmee steekt het kabinet de kop in het zand voor al die mensen die noodgedwongen op straat slapen. We kijken weg, doen alsof ze er niet zijn.

Hoog tijd dat de vier grote steden samen een vuist maken en zeggen: wij pikken het niet langer dat er mensen in onze stad op straat moeten slapen. Weg met de winterkouderegeling, tijd voor permanente opvang voor alle dakloze mensen.

Janneke Holman is gemeenteraadslid en kandidaat-raadslid voor de PvdA in Den Haag

Ilse Raaijmakers is commissielid van de gemeenteraad en kandidaat-raadslid voor de PvdA in Utrecht