Wat ik geleerd heb van de pandemie

Ik leerde mezelf door alle onzekerheid over het virus heen knokken om toch mee te blijven doen in de samenleving

Het was wel even schrikken toen ineens toch weer een harde lockdown ingezet werd. Ik had het dit keer niet helemaal zien aankomen. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de omikron-variant en de snelheid waarmee het om zich heen grijpt, dus ik denk wel dat het de juiste oplossing is voor nu. Alhoewel ik ook de berichten zie dat het wel veel besmettelijker is, maar een stuk minder gevaarlijk.

In het begin van de crisis had ik moeite met het vinden van de juiste informatie. Ik had iemand nodig bij wie ik terecht kon om te praten over alle veranderingen. Het is voor mij erg lastig om hier de juiste persoon voor te vinden. Omdat ik door wisselende energie door t 22q11ds vaak afspraken moet afzeggen en dat vinden mensen doorgaans niet fijn.

Gelukkig had ik in 2018 mijn weg al gevonden naar het dorpsteam van Driebergen waar ik tijdelijk thuisbegeleiding kan aanvragen. Dit maakte voor mij de drempel lager om dit opnieuw te doen.

Toen het papierwerk rond was en ik een begeleider toegewezen had gekregen startte het traject in september. Ik had nu wekelijks iemand bij wie ik kon spuien en met wie ik over alle problemen kon praten waar ik tegenaan liep. En dat was hard nodig, zo kon ik het overzicht behouden en verdwaalde ik minder hard in alle informatie.

De begeleiding hielp mij door de donkere periodes van de pandemie heen te komen en ervoor te zorgen dat ik mezelf niet helemaal ging opsluiten. Zo bleef ik ondanks mijn angst voor het virus toch mijn dingetjes doen zoals tekenles, zwemmen en fietsen.

Ik leerde omgaan met alle veranderingen en zag dat andere mensen het er ook moeilijk mee hadden. Eindelijk was ik eens niet de enige! Hoe gek het ook klinkt, dat gaf mij een soort van houvast.

Toch mijn dingetjes te blijven doen is doorgaans al een hele uitdaging, maar met alle veranderingen zoals het mondkapje dragen in de winkels werd de drempel nog hoger. Toch zette ik me over die angsten heen omdat ik niet 24/7 ‘gevangen’ wil zitten en per se mee wil blijven doen in de samenleving.

Maar waar ik nog het allermeest dankbaar voor ben is dat ik eindelijk zelfvertrouwen heb gekregen. Ik weet nu dat ik in moeilijke situaties doe wat nodig is om goed voor mezelf te zorgen en dat is een heel belangrijk gegeven. De juiste beslissingen maken in donkere tijden, goed blijven nadenken en bij jezelf blijven! Dat zijn mijn lessen van

de pandemie.