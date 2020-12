Met een donderend geraas stortte Starship Musk gisteren dwars door zijn landingsplatform. Een te vroeg uitgevallen motor zorgde voor een scheve landing met een te hoge snelheid. Resultaat: een vlammenzee waar ze in Scheveningen nog een puntje aan kunnen zuigen.

Missie geslaagd. Enorm veel geleerd. Snelle onverwachte demontage. Dat waren de kernwoorden uit de reactie van Musk. En daar kunnen onze politici deze week veel van leren.

Zonder dat er veel namen worden genoemd stortte een moedig partijlid van D66 zich in een #Metoo-affaire van jewelste. Partijleiders (dat kunnen er niet veel zijn), Kamerleden en partijfunctionarissen worden beschuldigd van seksuele intimidatie. Een persoon, wij weten niet wie dat is maar heel Den Haag schijnt hem wel te kennen, is wachtende op de uitkomst van het onderzoek op non-actief gesteld. Lekker bezig Sigrid. Een wat kordatere aanpak lijkt mij noodzakelijk wil je de partij niet uit elkaar laten knallen. Zo te zien gaat dit een soap worden a la ‘The Loudest Voice’ waarin Fox-oprichter Roger Ailes na een eindeloze strijd werd ‘onthoofd’.

Hopeloze missie. Niks geleerd van het verleden. Een langzame demontage te verwachten.

Met Carola Schouten kunnen we wachten tot ons land met onkruid wordt overwoekerd, gezien haar lankmoedige voorstellen betreffende de stikstof. Natuurlijk maken we ons daar niet druk over want de gevolgen van de stikstofcrisis merken we pas in 2030 of 2040. Dan is Carola allang commissaris van een bedrijf in landbouwmachines of directeur van het Instituut voor Landbouw en Visserij- en Voedingsonderzoek. De CU, die nu moet heulen met de heidenen van de SP en ontspoorde 50Plus Kamerleden, zal tegen die tijd ook wel niet meer bestaan.

Slappe missie. Niets geleerd van de klimaatakkoorden. Een langzame demontage van een partij die nog best wel iets principieels en eerlijks voorstelde.

En dan Hugo de Jonge. Ik ga het niet hebben over zijn coronabeleid, dat gaat al maanden als een stuk Pools vuurwerk alle kanten op, te wijten aan een verzameling van “voortschrijdend inzicht” “onverwachte wendingen” “gebrek aan de juiste kennis op dat moment” en “tegenvallende cijfers”.

Door al dat gedoe zou hij geen tijd hebben om wat meer in zijn partij te investeren. Wat een lulsmoes. In zijn partij vechten ze elkaar de tent uit. De Rotterdamse kliek tegen de rest van de partij, oftewel Pieter Omtzigt die zich als een Trump nog steeds niet bij zijn nipte verlies heeft neergelegd. Met als gevolg een snelle demontage van het CDA, waar volgens de peilingen toch al weinig van over was. Volgens mij had De Jonge – voor zowel de partij als zichzelf – beter een Bruno Bruinsje kunnen doen. Of tegen Rutte in opstand komen en weggaan met een knal, om zich op de verkiezingen en het herstel van de partij te richten.

Hopeloze missie. Niets geleerd en een te verwachten snelle demontage van het CDA.

Straks hebben we echt alleen nog maar die saaie Mark Rutte waarop we kunnen stemmen. Die kan zich in de polls absoluut bogen op een geslaagde missie, heeft veel geleerd en doet ieder deficit af met de Muskiaanse one-liners.

Een minuut voor twaalf: tijd om knopen door te hakken.