Woensdagavond verscheen een woedende Diederik Ebbinge bij M. Hij had net nota bene van Femke Halsema gehoord, dat de musea en theaters die woensdag demonstratief één keer open gaan, onder het mom van te zijn een kapperszaak of een sportschool, dat die te maken krijgen met handhavers.

Als protest tegen het niet opengaan van de theaters bedacht @DiederikEbbinge met @SanneWallis het ‘Kapsalon Theater’. Nu blijkt dat burgemeesters gaan handhaven en het niet door kan gaan. #ditisM @KroNcrv pic.twitter.com/Lm8StGM6FM — Margriet van der Linden (@dit_is_M) January 18, 2022

De vijfentwintig burgemeesters van het Veiligheidsberaad waren blijkbaar in shock bijeen geweest. Deze eenmalige culturele manifestatie zou in hun ogen kennelijk zo’n zware bedreiging vormen voor volksgezondheid, staat en orde, dat sancties onvermijdelijk waren. Je kunt je voorstellen hoe ze daar stuk voor stuk achter hun eigen computer zaten in het kader van de Teams-vergadering, vol opgeblazen belangrijkheid. En hoe ze met elkaar vaststelden, dat hier een grens overschreden werd. Dat dit niet kon.

Diederik Ebbinge zei nog dat de sector Cultuur de nerd van de klas was die iedere keer weer in elkaar geslagen werd. Morgen gaat de voorstelling van hem en zijn vrienden gewoon door. De bloem van de Nederlandse kleinkunst laat zich niet intimideren. Door de cultuur wordt teruggehandhaafd. Ze zijn al vaak genoeg geweken voor de bullies op het schoolplein.

En dan mag Femke Halsema haar handhavers sturen. Mijn hemel, wat heeft dat GroenLinks-icoon afgedaan. Wat heeft zij zich laten kennen. Om zich door haar collega´s vooruit te laten sturen als de boodschapster van het kwaad. Het is verbijsterend.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

