Het is een bekend cultureel mythologisch verschijnsel en geliefd voer voor antropologen. Het verduisteren van een naam. Uit ontzagwekkend respect. Om de grootsheid te benadrukken. Uit godvrezende angst. Sidderend van deemoedigheid. Het niet noemen van een naam, juist altijd noemen van een naam volgens vaste regelmaat of het veranderen van een gewone naam in een code of set van letters. We doen het bij buitengewoon belangrijke mensen in culturele, politieke of religieuze zin.

Zo noemen joden hun God Jahweh. Maar dat mogen ze zo niet opschrijven of uitspreken. Ze schrijven JHWH. En zeggen Adonai. En joden in Nederland schrijven soms G’d. Omdat God te groot is om bij naam te noemen.

Moslims mogen de naam van de profeet Mohammed wel noemen of schrijven, maar alleen als zij er de vredeswens achteraan zeggen ‘Sallallahu alaihi wa sallam’ of in het Nederlands ‘Gods zegen en vrede zij met hem’.

In de boeken en films van Harry Potter mag de naam van de slechte Heer van het Duister, Voldemort, niet genoemd worden. Dan kan hij je namelijk vinden en naar de Dark Side halen. Mensen noemen hem ‘hij die niet genoemd mag worden’. Alleen de dappere leden van de orde van de Feniks, waaronder Harry Potter, durven Voldemort rechtstreeks bij naam te noemen om hem uit te dagen.

Het niet noemen van een naam, coderen van een naam of verheiligen van een naam zien we in alle culturen en volken op aarde. Het gaat niet zelden gepaard met ontzag, deemoedigheid, onderdanigheid, siddering, overgave en het uit handen geven van controle. Sinds een paar dagen hoor ik mensen om mij heen, artsen, kranten en politici niet meer spreken over corona, maar over COVID-19. Dat stemt mij niet blijmoedig.