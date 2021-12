Wat nu Max Verstappen?

Vierentwintig is hij en nu al kan Max Verstappen niet meer hoger stijgen. De sponsor van de tegenpartij heeft nog geprotesteerd maar tevergeefs. Het is niet langer mit Mercedes Benz voran.

Het volk sprong en juichte. Men omhelsde elkaar. De ventilatie werd veronachtzaamd, de opluchting brak zich wel baan. Tien seconden had hij achter gelegen maar door een ingrijpen van God – anders kan die toestand met de safety car echt niet verklaard worden – door een ingrijpen van God Almachtig werd de RB16B dan toch zegekar. Oostenrijk triomfeerde want het hoofdkantoor van Red Bull is bij Salzburg gevestigd. Met in het voetspoor Thailand , waar de uitvinder van het drankje Chaleo Yoovidya vandaan komt. Zijn familie is nipt meerderheidsaandeelhouder.

Vlaanderen heeft ook gewonnen want daar komt de moeder van Max Verstappen, een gekend carting kampioene, vandaan. Hij werd geboren in Hasselt. Het zijn niettemin vooral de Nederlanders die zich hun Max hebben toegeëigend.

Zo drukt dan een zware last op zijn jeugdige schouders. Door hem mogen tientallen miljoenen in verschillende landen zich ook een beetje kampioen voelen en coureur op wegen waar snelheidsbeperkingen en camera’s hen toch in toom houden.

Als een Romeins generaal na een klinkende victorie een triomftocht mocht houden, stond er, naar wordt verteld, altijd een mannetje direct achter hem die regelmatig in zijn oor fluisterde: “Bedenkt, dat gij sterfelijk zijt”. Max Verstappen maakt niet de indruk dat hij zo’n vermaning nodig heeft. Er is een andere dreiging: hem wacht hoogstens het platte vlak. In de toekomst zal hij zijn titel moeten verdedigen. Volgende zegepralen worden steeds meer onderdeel van zijn persoonlijke normaal. Ook de toejuichingen krijgen dan iets plichtmatigs want de volkeren die zich met hem kunnen identificeren, raken eraan gewend. Ze laten hem in de steek als het mis begint te gaan en een nieuw racefenomeen zich aandient.

Tenzij Max Verstappen verstandig genoeg is zijn titel zelf op te geven, het circuit met al zijn eretekenen te verlaten in plaats van dat hij zich door een ander laat verdringen. Wie weet maakt hij dan de weg vrij voor een racegodin. Zou dat niet geweldig zijn in een sport die het vrouwelijk element tot voor kort reduceerde tot pitspoes Wie weet wordt Max dan een droomkandidaat voor Maestro.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

