Een motie van wantrouwen ligt niet in de rede

In navolging van Zijne Majesteit heeft minister Ferdinand Grapperhaus de anderhalve meter afstand aan zijn laars gelapt. Na de voltrekking van zijn huwelijk poseerde hij met de bruiloftsgasten op het bordes van het Bloemendaalse gemeentehuis. Ze stonden allemaal lekker dicht bij elkaar. SBS6 Shownieuws maakte een reportage van dit society-gebeuren. Daarom is de bewindsman er nu gloeiend bij. De Haagse volksmenner Richard de Mos roept zelfs om zijn aftreden.

In menig ander land zou dat al lang zijn gebeurd. Daar bestaat geen genade voor ministers die hun eigen noodverordeningen overtreden. In Nederland kom je er dan met een excuus van af. Althans zo ziet het er nu naar uit. Grapperhaus heeft, na enig tegenstribbelen, ruiterlijk zijn verontschuldigingen aangeboden.

Had hij tóch de eer aan zichzelf moeten houden en terugkeren naar zijn deftige advocatenkantoor waar hij trouwens een inkomen bij elkaar kan declareren vér boven de Balkenendenorm? Ook al verdient zij zelf, een echtgenote is toch vaak een dure liefhebberij. Zeker als je beiden tot de elite behoort. De keus van het ministeriële hart is topredacteur bij Elsevier Weekblad. Daar kun je bij wijze van spreken geen kapsalon mee gaan halen.

Dit is een valide overweging maar toch hoeft de minister niet zo ver te gaan dat hij zelf de pijp aan Maarten geeft. Een motie van wantrouwen ligt evenmin in de rede. Wat is immers het gevolg van zijn slordige omgang met de anderhalve meter regel? Geen agent en geen boa kan het zich nog veroorloven een bon uit te delen voor het op elkaar klitten als de overtreders onmiddellijk hun welgemeend excuus aanbieden. Daar komt Grapperhaus immers ook mee weg.

Er is maar één manier om dit recht te trekken. De groepsfoto werd gemaakt op het bordes van het gemeentehuis. Dat behoort ongetwijfeld tot de openbare weg. Er kan op grond van dit bewijsmateriaal alsnog worden geverbaliseerd. Het zou natuurlijk fideel zijn van Ferdinand Grapperhaus als hij royaal de boetes van zijn gasten ook voldoet. Hij stamt uit een geslacht van aristocratische calvinisten.Hij is geen bijstandsmoeder voor wie zo’n boete het begin van een schuldenval betekent.

Bloemendaal heeft na het gebeuren met de minister nog eens benadrukt dat bruiloftsgasten zich op het bordes absoluut aan de anderhalve meter moeten houden. Het zou heel bevredigend zijn als met het geval Grapperhaus alsnog een voorbeeld werd gesteld. Dan is het algemeen rechtsgevoel bevredigd en kan de minister doorgaan met zijn werk op het departement van Justitie en Veiligheid.

Er zijn wel goede andere redenen Grapperhaus tot aftreden te dwingen. Die zijn te vinden in de plannen van hem en zijn staatssecretaris om de rechtsongelijkheid te bevorderen, zoals het bemoeilijken van de toegang tot de sociale advocatuur of het min of meer afschaffen van kwaliteitseisen voor gerechtelijke tolken.