We hebben in dit land weinig oog voor de kunsten.

De literatuur trapt de tijd op zijn staart, zoals Proust in zijn klassieker Op zoek naar de verloren tijd. Laten we eens in uw geheugen graven. Herinnert u zich de voetbalwedstrijd Mexico – Brazilië waarin Neymar op de grond lag te spartelen als een vis op het droge, omdat zijn opponent Layun op zijn voet was gaan staan? Wat een theatrale scène was dat. Dit was zo’n drie jaar geleden.

En herinnert u zich de uitzending van Jinek waarin Baudet op hoge poten wegliep nadat Martijn Koning op zijn spreekwoordelijke tenen was gaan staan? Ik vermoed van wel. Wat een held, die Martijn om Baudet zo onverbloemd te trakteren op een koekje van eigen deeg. Dit was zo’n vijf dagen geleden.

Maar herinnert u zich ook de prachtige brief waarin Werther zocht naar Lottes ogen, en zijn hart haar duizendmaal gedag zei en zij hem niet zag? Waarschijnlijk niet. Ik zal u uitleggen waarom. Goethe is niet trending op Twitter. In dit land willen de kranten en tv nog wel eens gedomineerd worden door wat eerst viral ging op Twitter. Denk bijvoorbeeld aan de onnozele en vaak kwetsende tweets van Baudet en Wilders. Voeg daar Caroline van der Plas aan toe. Die kent u waarschijnlijk nog niet, maar ik voorspel u alvast, binnenkort wel. Want ook zij laat van zich horen op Twitter met ongenuanceerde tweets. U herinnert zich de brief van Werther niet, omdat we in dit land weinig oog hebben voor de kunsten. Onze ogen zijn enkel gericht op duurbetaalde voetballers, corona, theatrale politici en andere relschoppers.

Vandaar ook mijn kop: wat kunnen we leren van aanstellers als Baudet? Dat was enkel om uw aandacht te trekken. Mijn oorspronkelijke kop was: kom op voor een beter leefklimaat. Maar daar krijgen wij Hollanders nou eenmaal geen harde plasser van.

Enfin, laten we onze ogen nu toch eens gaan richten op de grootste crisis van alle tijden, de klimaatcrisis. Het is namelijk de hoogste tijd dat we nu actie ondernemen. Er is geen tijd meer voor geouwehoer, want klimaatverandering wacht niet. Zij is niet tijdloos. En we kunnen haar ook niet op haar staart trappen om haar te laten stilstaan. We hebben nog negen jaar om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad.

Sla het UNEP Emissions Gap Report van 2020 eens open en u zult ontdekken dat, wanneer we zo doorgaan, het gemiddeld aan het eind van de eeuw zo’n drie graden warmer wordt op aarde. Terwijl we in het klimaatakkoord van Parijs dat ook Nederland heeft ondertekend hebben afgesproken dat we er alles aan zouden doen om de opwarming te beperken tot anderhalve graad. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres riep afgelopen december niet voor niets alle landen op om een noodtoestand voor het klimaat af te kondigen. Helaas staat de klimaatwet1punt5 van Lammert van Raan, parlementslid namens de Partij voor de Dieren, wat minder garant voor hoge kijkcijfers dan de zoveelste rare uitspraak van Baudet.

Kortom, er is haast geboden. Om die reden wil ik een appèl doen op uw morele verantwoordelijkheidsgevoel. Kom in actie voor een beter leefklimaat. Niet voor u zelf, maar voor uw kinderen, uw kleinkinderen, uw naasten, de dieren en planten en andere medeschepsels die ook na ons nog op deze planeet moeten leven.

Begin klein. Campert zei het al: ‘Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.’ Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen gemeente aanschrijven en hen vragen om de klimaatnoodstand af te kondigen (zoals Haarlem al heeft gedaan). Of u kunt zich aansluiten bij één van de vele lokale klimaatcoalities. U kunt zelf ook een ludieke actie bedenken. Desnoods gaat u heel theatraal in uw blote kont staan voor het gemeentehuis, met klimaatverandering op u achterwerk geschreven. Overdrijf het een beetje. Mits u maar aandacht genereert voor een beter leefklimaat. We weten namelijk dat overdrijven in dit land heel goed werkt. Anders had het FVD tenslotte geen 8 zetels en zou Wilders niet al zolang de onderbuik hebben kunnen bespelen met zijn angstzaaien voor ‘vluchtelingentsunami’s’. Die overigens werkelijk zullen komen, als we zo verdergaan.