Wat zegt testen nog in tijden van omikron?

De overheid beveelt ons dringend aan ons bij zoveel mogelijk gelegenheden te testen. Eigenlijk mag je niet aanschuiven bij het kerstdiner als je geen staaf in neus en keel gestoken hebt van het soort dat de Italianen zo aardig aanduiden als tampone. Je weet dan van jezelf dat je op het moment van de test of géén corona had of wellicht wel. Absolute zekerheid verschaft slechts een nieuw onderzoek bij de GGD. Tot de uitslag moet je thuis blijven.

De laatste weken echter worden we aan alle kanten gewaarschuwd voor de omikron-variant. Die is aanzienlijk besmettelijker dan de inmiddels vertrouwde delta. We mogen dan ook verwachten massaal besmet te zullen raken, aldus de deskundigen in de talkshows. De kans dat je op een of andere ic de pijp uit gaat, is echter veel geringer dan tot op heden. Dat is geen goed nieuws voor de ziekenhuizen. Omdat zo ontzettend veel mensen corona onder de leden krijgen, zal het aantal ernstige patiënten niet afnemen.

Mensen ontmoeten elkaar aan de lopende band: in supermarkt en openbaar vervoer is het vaak onmogelijk anderhalve meter afstand te houden. Het gemiddelde Nederlandse mondkapje is een spuuglap, die met zo´n grote uitstoot van omikrondeeltjes te weinig verschil maakt. Daarom moet je in Italië nu op plekken waar veel mensen bij elkaar komen, een speciaal mondkapje dragen, een zogenaamd FFP2. In de Duitse deelstaat Beieren zijn ze al lang verplicht. Wij hier in Nederland herinneren ons alleen nog dat het dragen van zulke maskers door niet-medisch personeel in 2020 expliciet verboden was.

Dit kan volgens mij maar één ding betekenen. De kans dat je – getest en wel – op wég naar het kerstdiner of de oudejaarsviering besmet raakt, is groter dan ooit. En was je al besmet, dan gaan naar alle waarschijnlijkheid je huisgenoten ook voor de bijl. Zelfs al zijn ze twee keer gevaccineerd of al eens van corona genezen. De booster is een extra wal tegen infectie maar beschermt blijkbaar niet volledig omdat aldus geprikten toch wordt aangeraden zich regelmatig te testen. Dat zal ongetwijfeld niet voor niets zijn.

In een samenleving zo afgeladen met de omikron-variant van het virus, kan een gunstige testuitslag geen enkele zekerheid bieden. Die geeft om zo te zeggen garantie tot aan de buitendeur.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

