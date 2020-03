De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, noemde de strijd tegen het coronavirus een oorlog. Ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Ook een oorlog vergt offers en discipline en kent vijanden en bondgenoten. Ons staat op dat gebied nog het nodige te wachten, vrees ik.

Ook het bedrijfsleven zal worden getroffen door de coronaoorlog en zij zullen worden gesteund, heb ik begrepen en kunnen opmaken uit de ongedekte beloftes (cheques) die de overheid rondstrooit en die straks door de burger moeten worden gedekt. Wetende dat het coronavirus de vijand is, is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden, wie zijn de bondgenoten van de burger in deze oorlog?

Laat ik het wat toespitsen.

Is het zo dat de burgers, citoyens, slachtoffer mogen worden, de oorlog mogen winnen en de prijs mogen betalen en dat de rijken zich effe gedeisd houden in hun vluchtvilla’s op eilanden ver weg? En als de kust weer veilig is terugkomen om door te gaan met het uitputten van de aarde en haar bewoners om nog rijker te worden?

Is dat de onafwendbare gang der dingen?

Laten we om de desastreuze financiële gevolgen van de coronaoorlog te financieren de fondsen die het bedrijfsleven en de rijken overal over de wereld gestald hebben in belastingparadijzen en in landen als Zwitserland en Monaco buiten schot? Moeten we niet tegen Heineken zeggen, ga jij maar lenen bij mevrouw Carvalho-Heineken goed voor tientallen miljarden, door haar verdiend met dit bedrijf? Ik heb het al vaker gezegd, feodale tijden herleven, alleen met dit verschil dat de vorsten en rijken van toen ook ziek konden worden.

De feodaliteit lijkt dus een stuk erger nu. Je blijft gezond door je geld en omdat je kunt vluchten en daarnaast is je geld veilig weggeborgen in belastingforten en lijkt onaantastbaar. Dit is niet langer houdbaar, moreel niet en financieel niet.

Het is dus zaak een substantiële bijdrage van de rijken en het grootkapitaal te vragen om deze crisis en de klimaatcrisis te bestrijden. Als zij hier niet aan meewerken, maar zich afzijdig of neutraal houden, zijn zij ook onze vijand, zou Machiavelli zeggen. Immers een miljardair die 50 procent mag bijdragen aan de oplossing van de crisis, bezit daarna nog altijd 500 miljoen. Een zzp’er met een spaarpotje en geen inkomsten is zo de sjaak.

Het is aan de politieke partijen om hier op korte termijn vorm aan te geven. De volgende maatregelen kunnen helpen:

– Rijke eigenaren met een algemeen belang verplichten hun vermogen aan te wenden voordat ze een beroep op bijstand van de overheid doen.

– In Europees verband een taks op transacties naar en van belastingparadijzen.

– Over alle belastingontwijkingstransacties die via Nederland lopen, wordt 2 procent belasting geheven.

Het is tijd om rijkdom weer persoonlijk te maken.

Tenslotte: als de volksvertegenwoordiging waar dan ook zichzelf serieus wil blijven nemen, moet zij ook wapens hebben om zich tegen het grootkapitaal en de feodale rijkdom te verdedigen. Instrumenten zoals nationalisaties en onteigening dienen op korte termijn te worden ingevoerd. Ik heb het al eerder gezegd maar doe dat opnieuw. De verworvenheden van de Franse revolutie en het voortbestaan van de mensheid zijn in direct gevaar.

Het zijn grote woorden die ik gebruik, maar ze zijn gerechtvaardigd.