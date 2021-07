We gaan aan vlijt ten onder

Het fanatisme waarmee sociale behoeften in coronatijd werden onderdrukt, heeft me geschokt

U bedoelt het vast niet kwaad, maar mede door uw ijver gaan we met zijn allen naar de haaien. Dat u op de eerste dag van de zomervakantie CO2 uitstotend richting buitenland kachelt, moet u zelf weten. Vanuit Brussel willen Frans Timmermans en Diederik Samsom dit veranderen, blijkbaar zijn ze vergeten hoe hun partij – Partij van de Arbeid, voor jongere lezers – dankzij wereldvreemde drammerigheid in eigen land gemarginaliseerd werd. Frans en Diederik zijn echter slechts vlijtige spoken op een zolderkamer, veel gevaarlijker is uw eigen alledaagse burgerlijke gehoorzaamheid.

Neem bijvoorbeeld de persoon die het lichtblauwe bord met de witte letters ‘SOCIALE AFSTAND’ vervaardigde, dat ik laatst in een winkel zag. Ongetwijfeld een goedwillende, belasting betalende werknemer van een bordenspuitfabriek. Toch is afstand het tegenovergestelde van sociaal, zoals oorlog de tegenpool van vrede vormt. Behalve in George Orwells beroemde roman ‘1984’ natuurlijk; ‘OORLOG IS VREDE’ staat daarin op muren geschreven. De ware Orwell-lezer rent na het aanschouwen van een babyblauw bord met de zichzelf tegensprekende tekst ‘SOCIALE AFSTAND’ direct naar de politie.

Gevaarlijk wordt het wanneer ijverige ambtenaren verwijdering tussen mensen gaan handhaven. Het fanatisme waarmee sociale behoeften in coronatijd werden onderdrukt, heeft me geschokt. In Trouw prees een seksuoloog zelfs digitaal seksueel contact aan, verder van God kun je niet verwijderd raken. Dit alles zit ik te overdenken in een kerk op een Zwitserse berg. Omringd door besneeuwde toppen en hellingen vol naaldbomen voel ik mij nietig. Thuis in Utrecht bieden de ramen van mijn appartement op tweeëntwintig hoog uitzicht over geordend laagland. Soms waan je jezelf er God.

Laten we deze zomer afstand nemen van ons eigen leven. Hoe verhield u zich dit koude voorjaar tot de avondklok? Te midden van lieflijke, zonovergoten chalets voel ik pas echt hoe hardvochtig en kil we in onze calvinistische, overdreven ijver waren.