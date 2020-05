Beste David Prins,

U lijkt me een aardige man, maar wel iemand die verschillende dingen aan elkaar breit die los van elkaar staan. Ik ben ook blij dat u de mening die u uitte in een Youtube-filmpje inmiddels heeft genuanceerd. Maar uw legacy heeft u nu al gecreëerd. Iedereen deelt dit filmpje en het gaat zijn virale weg over het internet omdat u iets gedaan heeft waar iedereen mee aan de haal kan. En omdat uw hele stuk gebaseerd is op het stellen van vragen die u niet kunt beantwoorden, blijven de vragen rond zoemen, terwijl er enkele wel degelijk te beantwoorden zijn.

Met uw innemende jeugdigheid en de lange rij opleidingen en verdiensten die u opsomt heeft u met uw Youtube-filmpje het typische verhaal van een intelligente man die overweldigd door zoveel nieuwe kennis niet meer in staat is het in een simpel verhaal onder te brengen, een nieuw complot toegevoegd, waar er al zoveel van zijn. Dat mag hoor. U wordt er heus niet voor gestraft en iedereen is vrij zijn eigen twijfels en antwoorden daarop in de vragen van de onschuld te verpakken, maar zoals u zelf aangeeft met ‘ik weet het ook niet’ en ‘ik vraag me af’ en ‘ik geloof dat’ creëert u ook wel een enorme mist.

Het eerste gedeelte van de opname gaat nog wel, maar als je zorgen over de coronacrisis dan koppelt aan 5G en vervolgens ook aan het werk van Bill en Melinda Gates, dan koppel je bijvoorbeeld drie dingen aan elkaar die niets met elkaar te maken hebben, die je allemaal los moet beoordelen. Je stelt daar als het ware drie vragen: wat moeten we toch doen met die coronacrisis? Is er werkelijk een verband tussen 5G en de gezondheid van mensen? En zijn Bill en Melinda Gates bezig met een ingenieus plan de hele wereld ziek te maken om er later schatrijk van te worden? En je weet toch dat bij onderzoek je duidelijke enkelvoudige vragen moet stellen en als daar significante antwoorden op komen, die herhaalbaar zijn in andere onderzoeken en peer review hebben ondergaan ze losgelaten worden in het publieke domein. Daar kan men dan conclusies trekken. Nou David, zo ver zijn we nog lang niet.

Dat de farmaceutische industrie nog wel eens een verkeerde rol speelt weet ik als geen ander, maar daarmee smokkel je wel ook nog een vierde factor je complot in. Je meandert zo vrij associërend langs alle onderwerpen waarover kritische vragen gesteld worden door de allerbesten van onze collega’s maar als jij ze zo bijeenharkt noemen we dat cherrypicking. Het is alleszins de moeite waard te onderzoeken hoe in deze tijd van twijfel zoveel mensen onderzoek doen dat in ‘normale tijden’ nooit zou worden goedgekeurd, maar geloof me: er zijn net zoveel heel slimme onderzoekers die dat in de gaten hebben en daar regelmatig over schrijven. Volg Vinay Prasad bijvoorbeeld op twitter. Er zit dus echt wat zelfcorrigerend vermogen in de wetenschap van het geneesmiddelenonderzoek, iets wat in het houden van een in alle vrijheid uitgesproken monoloog op Youtube gemakkelijk ontbreekt.

Het meest kwalijke is dat je op basis van je vragen en twijfels oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid, en dat vanuit het feit dat je arts bent. Je doet het niet als David Prins inwoner van Davos. Je mening, je geloof in hoe de dingen in elkaar zitten moet je altijd goed scheiden van de regels van hoe de wetenschap werkt en dat doe je niet als je in je witte jas oproept tot twijfel aan wat we wel degelijk weten.

Wat we namelijk wel weten van deze retrovirussen is dat het zoönosen zijn, ziekten die van dieren op mensen overgaan. Het is zo oud als de wereld, allerlei levende organismen leven samen en zoeken naar hun niche. En de niche voor micro-organismen ondergaat door het al maar dichter op elkaar leven van mens en dier al maar nieuwe uitdagingen voor veroorzakers van ziekten. Het is het verhaal van de evolutie. Of twijfel je daar ook aan?

Ja, ik heb ook over de komst van grote infectieziekten geschreven. Iedereen die in public health werkzaam is heeft de koppeling van het verwijderen van grote natuurgebieden ten koste van urbanisatie en voedselproductie met het verspreiden van nieuwe infectieziekten zien aankomen. Welke naam ze ook hebben, hoe ze ook werken, hoeveel slachtoffers ze ook maken, op een dag muteert een stukje RNA waardoor het gemakkelijk in de mens overleeft en vermenigvuldigt in de overbevolking en de enorme reislust van wat vandaag ‘normaal’ genoemd wordt maar het niet is, want twintig jaar geleden hadden we een ander normaal en vijftig jaar weer een ander normaal.

Om dat proces stop te zetten bij afwezigheid van andere manieren zoals vaccinatie of behandeling moeten we terug naar de periode voor dat normaal, waar iedereen nu van droomt, maar dat juist de kern van het probleem van de bestrijding vormt van de coronacrisis. Minder op elkaar gepakt leven, minder reizen en verspreiden. Dit is wetenschappelijk aangetoond en hoewel we aan het begin van de pandemie staan hebben we er ook nog in korte tijd heel veel bijgeleerd.

Alleen dappere leiders durven in combinatie met het zorgvuldig delen van goed onderbouwde kennis en het betrekken van mensen in de gemeenschappen krachtige beslissingen te nemen. Dat wil zeggen de weg terug naar wat normaal genoemd wordt zo lang af gesloten tot er betere oplossingen zijn. Dat is wetenschappelijk gezien de beste route, en we kunnen wetenschappelijk onderhandelen over het gebruik van mondkapjes, de inzet van tests en de wijze waarop we voorzichtig uitproberen wat wel en niet mogelijk is binnen de beperkingen, maar aan complottheorieën waarin van alles wat niet bij elkaar hoort wordt samengevoegd hebben we nu even weinig beste David.

Blijf gezond

Ivan