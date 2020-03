De politie toonde afgelopen vrijdag trots drones die het publiek vanuit de lucht bestraffend kunnen toespreken. In Spanje wordt dit middel om de bevolking te disciplineren al met succes toegepast. Je spiedt vanuit de lucht naar groepsvorming en veegt de schuldigen de mantel uit. De camerabeelden zijn eventueel bruikbaar om verdachten te identificeren. Ook het gegeven dat je mensen met iPads en mobiele telefoons bij zich kunt lokaliseren, opent grote mogelijkheden om vast te stellen waar onverlaten door te grote onderlinge nabijheid een infectiehaard creëren.

Zo schept een technologisch zeer geavanceerde maatschappij steeds meer mogelijkheden om zich tegen de opmars van het coronavirus te weer te stellen. Althans, dat is de theorie. Of de verschillende versies van een maatschappelijke lockdown echt werken, kan nu nog niet worden vastgesteld.

Eén ding krijgt deze technologisch zeer geavanceerde maatschappij niet voor elkaar , althans niet op korte termijn: een geneesmiddel vinden tegen het coronavirus. Alles kan, behalve dat. We zijn net de Vidiians.

Trekkies weten nu meteen over wie ik het heb. In de eerste twee seizoenen van Star Trek Voyager komen kapitein Janeway en haar bemanning dit kwaadaardige volk tegen. Ooit, zo weet men te vertellen, stonden deze Vidiians bekend om hun hun hoog artistiek en cultureel niveau. Zij hadden in de loop der eeuwen een hoogstaande beschaving opgebouwd. Daar is door de ziekte Phage een eind aan gekomen. Gymnasiasten herkennen in de term voor deze kwaal het Griekse woord voor eten.

Toen de epidemie uitbrak, stierven de Vidiians massaal omdat de veroorzaker hun organen aanvrat. Een vaccin of een geneesmiddel wisten zij niet te ontwikkelen. Er was maar een manier om de gevolgen van het aanvreetproces uit te stellen: het vervangen van aangetaste door gezonde organen. Het maakte niet uit van welk was deze afkomstig waren. Vandaar dat Vidiians in zwaar bewapende roofschepen de ruimte doorkruisten op zoek naar slachtoffers met bruikbare organen. De visagisten van Star Trek Voyager ontwikkelden voor hen akelige gezichtsmaskers, op grond waarvan de kijkers niet alleen konden vaststellen dat zij grotendeels waren samengesteld uit de organen van anderen maar ook dat het verrottingsproces genadeloos voortgang vond.

Op hun thuisplaneet leven de Vidiians in wat wij hebben geleerd lockdown te noemen. Ze vermijden ontmoetingen en bijeenkomsten maar het helpt niet: de ziektekiem van de Phage laat zich door geen quarantaine stoppen. Er wordt op grote schaal getest en gescanned. Er bestaat in de ruimte inmiddels geen volk meer dat medisch op zulk een hoog niveau staat als deze orgaanrovers: alleen de oorzaak van hun ellende blijft ondanks alle onderzoek en experimenten onaantastbaar.

Je zou verwachten dat kapitein Janeway, dit vooruitstrevende lid van de Democrats, deze moeder voor haar bemanning, die door een naar toeval in het verkeerde quadrant van de Melkweg is terecht gekomen, dat deze voortreffelijke vrouw voor de Phage een geneesmiddel zou ontdekken. Of anders dat hologram, de dokter, wel. Maar de scriptschrijvers toonden geen genade voor de Vidiians. Ze vervagen, ze raken uit zicht, ze krijgen geen genezing. Ze worden als boeven in de serie weggeconcurreerd door de Borg, ook samengestelde wezens, zoals de trouwe Trekkies weten.

De maatschappij van de Borg is een soort reusachtig mierennest waar door de strakke onderlinge controle en de aansturing door een koningin van individualiteit niets is overgebleven. Zij delen allen elkaars gedachten. U weet het nog wel: You will be assimilated. Resistance is futile. Die drones en het uitpeilen van onze telefoons zijn het begin. Dit in combinatie met de officiële aansporingen om elkaar op fout gedrag in coronatijden aan te spreken, maar uitsluitend in overeenstemming met de richtlijnen van de regering.

Toch blijven de Vidiians fascineren. We gaan op ze lijken als we niet meer zo aardig zijn voor elkaar, als het hoffelijk uitwijken voor de ander wordt vervangen door een gesnauwd ‘houd afstand!’. En als we massaal gaan vinden dat iets over hebben voor een ander ons eigen overleven in de weg staat. Daarin zijn Rutte en Hoekstra ons volk voorafgegaan met hun houding in het Europese overleg: we laten net als de mier uit de fabel, de krekel in de kou staan omdat hij volgens ons dan teveel viool heeft gespeeld in plaats van te werken. Zo’n opstelling is besmettelijk, zal Nederland tot zijn schade merken, mochten de rollen worden omgedraaid en dat kan met onze kwetsbare exporteconomie eerder gebeuren dan nu wordt gedacht. Sommige dingen komen je duur te staan zeker als de hele omgeving jouw Vidiian gedrag overneemt.

We moeten waakzaam zijn Borg noch Vidiians te worden.

Videos:

Kapitein Janeway leest de Vidiians de les

Kapitein Janeway wisselt van gedachten met de koningin van de Borg