We weten nauwkeurig wie voor ons in Afghanistan heeft gewerkt

De Nederlandse regering heeft destijds de Molukse KNIL-soldaten bedrogen en een rad voor ogen gedraaid maar ze tenminste naar Nederland gehaald. Daar kregen ze permanent verblijf. Nu wordt met trage administratieve procedures verhinderd dat het in Afghanistan ook zo’n kant op kan gaan.

De Taliban lossen het probleem voor Rutte c.s. op. Het kabinet en de regeringspartijen zullen niet in een nog slechter blaadje komen te staan bij de rechtse extremisten in de Kamer en de media omdat er ineens een hele hoop Afghanen asiel krijgen. De verovering van Afghanistan verloopt in zo’n ijzingwekkend tempo dat de meeste medewerkers van de Nederlandse strijdkrachten geen kans zullen krijgen het land tijdig te verlaten. President Biden heeft 3000 Amerikaanse soldaten naar Kaboel gestuurd om assistentie te verlenen bij het evacueren van het ambassadepersoneel. In het kielzog daarvan zullen de kloeke mannen en vrouwen op de Nederlandse post ook wel tijdig de pleitvaart nemen. Dan staan asielaanvragers voor een dichte deur.

Die 3000 soldaten zijn natuurlijk nodig om het vliegveld van Kaboel open en operationeel te houden tot de Westerlingen allemaal zijn vertrokken. De benarde Afghaanse regering mocht eens op het idee komen de luchthaven nu al te sluiten zodat de ratten in de val zitten in plaats van dat zij het zinkende schip kunnen verlaten.

Ja, het is allemaal gelukt. De trage afhandeling van de visumaanvragen, het nauwkeurig en bedachtzaam volgen van procedures heeft zijn vruchten afgeworpen. Helaas pindakaas voor tolken achter in de rij: wij hebben ons best gedaan. Medewerkers logistiek en beveiligers (!) komen trouwens helemaal niet voor redding in aanmerking omdat er dan volgens het Ministerie van Defensie “een niet beheersbare toename” kan ontstaan.

Tegelijk wordt er gespind dat er nogal wat valse aanvragen worden gedaan. Het is moeilijk voorstelbaar dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt. Die Afghaanse medewerkers moeten bij het Ministerie van Defensie met naam en toenaam bekend zijn. Ze hebben tenslotte loon ontvangen. Er zijn ongetwijfeld foto’s van hen gemaakt want je wilt niet dat een of andere Talibanstrijder zich tussen de medewerkers logistiek of de beveiligers mengt. Die mensen staan genoteerd in een volgens Nederlandse normen opgestelde administratie. Wij weten precies wie er in onze dienst zijn geweest. Anders bestaan de Nederlandse strijdkrachten uit een stelletje omhooggevallen, tussenbeide van snelvuurwapens voorziene padvinders. Dit lijkt echter niet het geval te zijn.

Een betrouwbaar land redt zijn lokale medewerkers als het mis gaat en een vlucht als enige optie overblijft. Dat opent een luchtbrug. Dat trekt alle verloven in van de ambtenaren die nodig zijn voor de administratieve afhandeling. Het gaat immers om levens. Het zorgpersoneel taalt tijdens hoogtepunten van de Covidcrisis ook niet naar vakantie.

De Nederlandse regering heeft destijds de Molukse KNIL-soldaten bedrogen en een rad voor ogen gedraaid maar ze tenminste naar Nederland gehaald. Daar kregen ze permanent verblijf. Nu wordt met trage administratieve procedures verhinderd dat het in Afghanistan ook zo´n kant op kan gaan. Een Twitteraar gebruikte dezer dagen in verband met het Afghanistan-beleid voor het kabinet en de regeringspartijen de term ‘monsters’. Dat is wel een adequate uitdrukking.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.