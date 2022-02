Weer een belastingschandaal van monumentale omvang

De Hoge Raad heeft er voor gezorgd dat de overheid miljarden euro’s aan ten onrechte geïnde vermogensrendementsheffing moet terugbetalen. Dat confronteert de regering met een onverwacht gat in de begroting. Net goed voor premier Rutte. Jarenlang heeft hij toegestaan dat de overheid spaarders belastte met een fictief rendement van 4 procent, terwijl ze in de praktijk net quitte speelden – tenminste als je de inflatie niet mee rekent. Nu komt boontje om zijn loontje.

Tegelijkertijd zagen investeerders de ene zilvervloot na de andere binnenvaren – als ze geluk hadden tenminste – zonder dat de Belastingdienst er serieus naar keek: ook zij betaalden die 4% en voor hen is dat een fluitje van een cent, een heel klein hapje uit een groot rendement.

De oplossing is eenvoudig: voer een échte rendementsheffing in met progressie zoals dat ook bij de inkomstenbelasting gebeurt. Dan eist de gemeenschap een rechtvaardig deel op van wat er écht verdiend wordt. Vermogensbezitters moeten gewoon jaarlijks aangifte doen van wat zij er bij verdiend hebben. Daarna volgt de aanslag.

Helaas: dat kan de Belastingdienst niet aan. Die blijkt zelfs niet in staat om de BTW op groente tot 0% terug te brengen.

Dit is een schandaal van monumentale omvang. Als de Belastingdienst niet voor zijn taak berekend is, dan wordt het tijd voor een radicale sanering. Denk hierbij aan het bekende gezegde: “De vis begint te rotten aan de kop”.

De komende weken moeten de Nederlanders aangifte inkomstenbelasting doen. Hun informatie komt terecht in een zwart gat, in een helse machine, die door onbekwame handen wordt bediend. Ik kan mij voorstellen dat burgers besluiten dit nu zo laat mogelijk te doen, dat ze zelfs massaal uitstel vragen. Je wilt toch eerst weten of de politiek oog in oog met deze crisis daadwerkelijk actie onderneemt en welke dan.

Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat dat echte vermogenswinsten nauwelijks belast worden terwijl de spaarder stap voor stap wordt leeggezogen.

Maar het onvermogen van de Belastingdienst om zijn werk te doen overstijgt dit. Dit falen is minstens zo ernstig als het toeslagenschandaal.

Hier wordt het fundament van de maatschappelijke ordening aangetast.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

